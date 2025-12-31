Przewodniczący KEP złożył życzenia. Przypomniał słowa św. Jana Pawła II

Polska

- Pamiętajmy, że zawsze możemy być misjonarzami niosącymi Dobrą Nowinę zawsze i wszędzie: w szkole, w domu i pracy - podkreśli w noworocznych życzeniach abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W swoich życzeniach odwołał się także do słów Jana Pawła II.

Abp Tadeusz Wojda w stroju duchownym stoi przed choinką i zapaloną świecą.
Konferencja Episkopatu Polski
Abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Przewodniczący Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda rozpoczynając życzenia powiedział: Niech ten Nowy Rok będzie okazją do ciągłego zachwytu nad pięknem naszej wiary oraz do odkrywania bliskości Jezusa w naszym codziennym życiu.

 

W swoich życzeniach nawiązał do słów św. Jana Pawła II, który przypominał, że "człowiek jest drogą Kościoła" i że "każdy bez wyjątku został odkupiony przez Chrystusa. Arcybiskup Wojda zachęcił także, aby nasze słowa i czyny charakteryzowała postawa szacunku, otwartości, życzliwości i dialogu.

Noworoczne życzenia Episkopatu Polski. Powołał się na Jana Pawła II

- Pamiętajmy, że zawsze możemy być misjonarzami niosącymi Dobrą Nowinę zawsze i wszędzie: w szkole, w domu i pracy - podkreślił Przewodnicący Episkopatu.

 

- Niech rozpoczynający się rok stanie się również sposobnością do troski o drugiego człowieka - może właśnie tego, który jest najbliżej. Nieśmy bezwarunkową miłość Chrystusa wszędzie tam, dokąd Bóg nas posyła! - zachęcił abp Wojda.

 
 

 

bp / polsatnews.pl
