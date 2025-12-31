Respondentów sondażu IBRiS zleconego przez "Rzeczpospolitą" zapytano, czy w ciągu najbliższych 10 lat Polska powinna zmienić walutę ze złotego na euro. Do grupy zadeklarowanych przeciwników tego pomysłu zalicza się więcej niż połowa ankietowanych.

Ponad 62 proc. Polaków nie chce rezygnować z dotychczasowej waluty, w tym aż 44 proc. wybrało opcję "zdecydowanie nie". Zwolenników przyjęcia wspólnej europejskiej waluty było 28,5 proc. pytanych, przy czym 10,5 proc. zdecydowanie je popiera.

ZOBACZ: Co czwarty Polak chce wyjścia z UE. Najnowszy sondaż

Wejście polski do strefy euro. Skrajne opinie w sondażu

IBRiS przeanalizował również głosy wyborców poszczególnych opcji politycznych. Największe poparcie dla wejścia Polski do strefy euro wyrażają zwolennicy koalicji rządzącej. Łącznie 66 proc. z nich chciałoby zapłacić w sklepie inną walutą - opcję "zdecydowanie tak" wskazało 27 proc. z nich, a "raczej tak" - 39 proc.

Z kolei najbardziej eurosceptyczną grupą respondentów są wyborcy partii opozycyjnych (PiS, Konfederacja, Razem, Konfederacja Korony Polskiej). Co ciekawe, przejawiają oni w tej sprawie najbardziej radykalne poglądy - aż 66 proc. zdecydowanie nie chce w kraju zmian walutowych. Kolejne 21 proc. jest wobec tego "raczej" przeciwnych. W sumie daje to aż 87 proc. głosów.

ZOBACZ: Obawy Polaków na najbliższy rok. Inflacja, wojna i zapaść służby zdrowia

Jak czytamy w analizie "Rzeczpospolitej" wejście Polski do strefy euro w ciągu najbliższej dekady nie jest możliwe, m.in. ze względów gospodarczych, takich jak brak spełnienia kryteriów stabilności fiskalnej, kryterium kursu walutowego czy stabilności cen i zbieżności stóp procentowych.

Od 1 stycznia 2026 roku oprócz Polski poza strefą euro znajdą się już tylko Czechy, Dania, Rumunia, Szwecja i Węgry.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni