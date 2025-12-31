Z kilku regionów Polski spłynęły doniesienia o ekstremalnych warunkach pogodowych i krytycznej sytuacji na drogach. To jednak nie koniec zimy. W środę - dzień sylwestrowych imprez - kilka województw szykuje się na kolejne opady śniegu.

"W czasie opadów śniegu widzialność może być ograniczona do około 400 m" - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie pogody na 31 grudnia.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert dotyczący części woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. "Uwaga! Dziś (31.12) zawieje, zamiecie śnieżne i silny wiatr. Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty" - napisano.

Alert RCB w części woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Pogoda w Sylwestra. Kolejne uderzenie zimy, nawet do metra śniegu

IMGW wydał ponadto ostrzeżenia, wykorzystując całą trzystopniową skalę zagrożenia pogodowego. W pasie od Gdyni, przez Płock i Warszawę, do Radomia opady mogą powodować dalsze zatory drogowe i trudności w poruszania się nieodśnieżanymi chodnikami.

Najpoważniejsza sytuacja ma dotyczyć Warmii i Mazur oraz północy woj. mazowieckiego - powiatów mławskiego i żuromińskiego - dla których wydano alert trzeciego stopnia. "Nadal prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym. W ciągu dnia przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 cm, a lokalnie około 20 cm. Całkowita grubość pokrywy śnieżnej może sięgnąć 50-60 cm, a punktowo 75 cm" - ostrzegł IMGW.

Wstępnie okres obowiązywania alertu trzeciego stopnia ma potrwać do godz. 20 w środę. Podkreślono jednak, że sytuacja może ulec zmianie, wobec czego godzina ta zostanie przesunięta.

UWAGA!

NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGWlive 09:23, 31.12

Na Pomorzu, Warmii i części Mazowsza opady po południu będą słabnąć, ale nadal będą występować. Do wieczora możliwy dodatkowy przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, a na Warmii i Żuławach lokalnie nawet o 15-20 cm. pic.twitter.com/C5bsq32JVY — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 31, 2025

Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy powiatów zlokalizowanych wokół strefy największego ryzyka, m.in. Grudziądza. "Przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm, a lokalnie około 15 cm. Całkowita grubość pokrywy śnieżnej może sięgnąć 25 cm, a lokalnie 35 cm" - przekazał IMGW.

Z kolei alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla części Pomorza, w tym dla Gdyni i Gdańska; Mazowsza - rejony Płocka, Warszawy i Radomia - oraz wschodniej części woj. łódzkiego (Skierniewice).

Śnieg w Polsce nie ustąpi. Nowy Rok pod znakiem srogiej zimy

Służby czekać mają w pogotowiu do niesienia pomocy poszkodowanym wskutek śnieżnych kumulacji pogodowej. Choć obraz pogody na sylwestra maluje się na biało, zenit dopiero ma nadejść.

Jak pokazano na mapach pogodowych IMGW, w czwartek (Nowy Rok) płachty opadowe przesuną się z zachodu w głąb kraju.

Według wstępnej prognozy od godz. 2 w noc sylwestrową w stronę stolicy przesuwać się będzie wielka chmura, z której spadnie śnieg. Będzie ona jednak zwiastunem tego, co czekać ma Polskę w czwartkowe południe, gdy miejsce pierwszej kumulacji śnieżnej zastąpi druga, znacznie rozleglejsza. Ta natomiast powinna ominąć południe kraju.

Pierwszy dzień 2026 roku upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Na północnym zachodzie spodziewany jest marznący deszcz powodujący gołoledź, natomiast na Warmii i wschodnim wybrzeżu przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść do 10 cm. Podczas opadów widzialność spadnie miejscami do 400 m.

Południowo-zachodni wiatr będzie w czwartek umiarkowany, osiągający w porywach 60 km/h, a nad morzem nawet 70 km/h. Najtrudniejsze warunki wystąpią w górach – porywy wiatru w Karpatach wyniosą do 110 km/h, a w Sudetach do 120 km/h, co w połączeniu z opadami spowoduje zawieje i zamiecie śnieżne.

