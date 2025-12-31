Orędzie noworoczne prezydenta Karola Nawrockiego. Oglądaj od godz. 20
Polska
W środę o godzinie 20:00 prezydent wygłosi orędzie noworoczne. To kontynuacja wieloletniej tradycji i pierwsze noworoczne orędzie Karola Nawrockiego po objęciu urzędu głowy państwa. Transmisja w polsatnews.pl i antenie Polsat News od godz. 20.
Karol Nawrocki o godz. 20 wygłosi orędzie noworoczne
Orędzie noworoczne od 1989 r. wygłaszali co roku wszyscy kolejni prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatniego dnia 2025 r. po raz pierwszy usłyszymy je z ust Karola Nawrockiego.
Transmisję będzie można zobaczyć o godz. 20 na polsatnews.pl i Polsat News.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej