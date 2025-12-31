Orędzie noworoczne od 1989 r. wygłaszali co roku wszyscy kolejni prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatniego dnia 2025 r. po raz pierwszy usłyszymy je z ust Karola Nawrockiego.

Transmisję będzie można zobaczyć o godz. 20 na polsatnews.pl i Polsat News.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni