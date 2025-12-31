Opóźnienia na lotniskach z powodu śniegu. Warszawa-Modlin wstrzymuje ruch

Polska Agata Sucharska / polsatnews.pl / PAP

Intensywne opady śniegu sparaliżowały funkcjonowanie Lotniska Warszawa–Modlin. Do odwołania czasowo wstrzymane zostały zarówno operacje lądowań, jak i startów. Według obecnych szacunków, ruch lotniczy może zostać wznowiony dopiero po południu. Opóźnień samolotów można również spodziewać się na lotnisku Chopina, gdzie trwa odladzanie.

Samolot PLL LOT z napisem "Proud" na tle zaśnieżonego pasa startowego.
Lotnisko Chopina / Facebook
Utrudnienia na lotnisku Chopina i Warszawa-Modlin

Z powodu intensywnych opadów śniegu Lotnisko Warszawa–Modlin czasowo nie przyjmuje samolotów lądujących ani nie realizuje operacji wylotowych - poinformowano w komunikacie o godz. 9. 

 

Wszystkie loty zostały wstrzymane do godziny 14:00, ale jak znaznacza lotnisko, podany czas może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych oraz postępu prac operacyjnych.

 

Niektóre lądowania przekierowano na inne lotniska. "Dzisiejszy lot linii Air Arabia planowany na Lotnisko Warszawa–Modlin zostaje przekierowany na Lotnisko Warszawa–Chopina (WAW)" - podano w jednym z najnowszych komunikatów. 

Utrudnienia komunikacyjne z powodu śniegu. Opóźnienia samolotów

Na lotnisku Warszawa-Modlin trwa akcja służb, które w raamch "Akcji zima" prowadzą intensywne odśnieżanie - w pierwszej kolejności pasa startowego, następnie dróg kołowania oraz miejsc postojowych samolotów.

 

Z tego powodu odladzania samolotów opóźnień można spodziewać się również na Lotnisku Chopina. - Odladzanie samolotu jest rutynową procedurą przeprowadzaną w czasie opadów śniegu czy silnych mrozów - przekazał w rozmowie z PAP Piotr Rudzki z biura prasowego portu.

 

ZOBACZ: Atak zimy na Warmii i Mazurach. Blokada dróg, tysiące osób bez prądu

 

Odladzanie (de-icing) polega na usunięciu z powierzchni samolotu szronu, śniegu i lodu. Cała czynność może trwać kilkanaście minut i odbywa się tuż przed startem, na przeznaczonych do tego stanowiskach, w pobliżu dróg kołowania. Samolot polewany jest gorącą mieszaniną glikolu i wody podawaną pod ciśnieniem.

 

Według informacji podanych na stronie Polskich Linii Lotniczych LOT odladzanie samolotu Boeing 787 Dreamliner, który ma dużą powierzchnię skrzydeł, może trwać do 20 minut.

 

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2024 r. skorzystało z niego prawie 21,3 mln podróżnych - najwięcej w historii.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Prohibicja do 10 rano? Ekspert o nowym pomyśle dotyczącym sprzedaży alkoholu
Czytaj więcej
LOTNISKOLOTNISKO CHOPINAODLADZANIEOPADYPOLSKASAMOLOTYŚNIEGSYLWESTERUTRUDNIENIAWARSZAWA MODLINWSTRZYMANE LOTY

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 