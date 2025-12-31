Z powodu intensywnych opadów śniegu Lotnisko Warszawa–Modlin czasowo nie przyjmuje samolotów lądujących ani nie realizuje operacji wylotowych - poinformowano w komunikacie o godz. 9.

Wszystkie loty zostały wstrzymane do godziny 14:00, ale jak znaznacza lotnisko, podany czas może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych oraz postępu prac operacyjnych.

Niektóre lądowania przekierowano na inne lotniska. "Dzisiejszy lot linii Air Arabia planowany na Lotnisko Warszawa–Modlin zostaje przekierowany na Lotnisko Warszawa–Chopina (WAW)" - podano w jednym z najnowszych komunikatów.

Utrudnienia komunikacyjne z powodu śniegu. Opóźnienia samolotów

Na lotnisku Warszawa-Modlin trwa akcja służb, które w raamch "Akcji zima" prowadzą intensywne odśnieżanie - w pierwszej kolejności pasa startowego, następnie dróg kołowania oraz miejsc postojowych samolotów.

Z tego powodu odladzania samolotów opóźnień można spodziewać się również na Lotnisku Chopina. - Odladzanie samolotu jest rutynową procedurą przeprowadzaną w czasie opadów śniegu czy silnych mrozów - przekazał w rozmowie z PAP Piotr Rudzki z biura prasowego portu.

Odladzanie (de-icing) polega na usunięciu z powierzchni samolotu szronu, śniegu i lodu. Cała czynność może trwać kilkanaście minut i odbywa się tuż przed startem, na przeznaczonych do tego stanowiskach, w pobliżu dróg kołowania. Samolot polewany jest gorącą mieszaniną glikolu i wody podawaną pod ciśnieniem.

Według informacji podanych na stronie Polskich Linii Lotniczych LOT odladzanie samolotu Boeing 787 Dreamliner, który ma dużą powierzchnię skrzydeł, może trwać do 20 minut.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2024 r. skorzystało z niego prawie 21,3 mln podróżnych - najwięcej w historii.

