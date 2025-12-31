Noworoczne orędzie Władimira Putina tradycyjnie zostanie wyemitowane w rosyjskiej telewizji przed północą zgodnie z lokalnymi strefami czasowymi. Wcześniej, dla wszystkich Rosjan agencja TASS opublikowała pełną treść jego przemówienia w internecie.

- Przyszłość jest przed nami. A to, jak to będzie, w dużej mierze zależy od nas. Oczywiście, każdy z nas ma swoje, osobiste, wyjątkowe cele. Ale są nierozerwalne z losem naszej ojczyzny. W końcu jesteśmy razem - zwrócił się do rodaków.

W dalszej części wystąpienia Putin odniósł się do rozwoju kraju, podkreślając, że to siła jedności narodu decyduje o suwerenności i bezpieczeństwie. "Praca, sukcesy i osiągnięcia każdego z nas tworzą nowe rozdziały w jej tysiącletniej historii - zaznaczył.

Noworoczne życzenia od Putina. Zwrócił się bezpośrednio do żołnierzy

Dalszą część przemówienia Putin poświęcił żołnierzom uczestniczącym w "specjalnej operacji wojskowej" (tak rosyjska propaganda nazywa atak na Ukrainę - przyp. red.). Rosyjski przywódca nazwał ich "bohaterami", dziękując za "walkę o ojczyznę, prawdę i sprawiedliwość".

Zwrócił się też bezpośrednio do wojskowych. - Przyjęliście na siebie odpowiedzialność walki o ojczyznę, o prawdę i sprawiedliwość. Miliony ludzi w całej Rosji, zapewniam was, są z wami tego sylwestra. Myślą o was, współczują wam, liczą na was - zaznaczył.

ZOBACZ: Nowy Rok na świecie. Pierwsze kraje przywitały 2026 rok

- Jesteśmy zjednoczeni w szczerej, bezinteresownej i oddanej miłości do Rosji. Gratuluję wszystkim naszym żołnierzom i dowódcom z okazji nadchodzącego Nowego Roku! Wierzymy w was i w nasze zwycięstwo! - dodał.

W końcowej części orędzia Putin życzył Rosjanom zdrowia, szczęścia i miłości. - Niech nasze tradycje, wiara, pamięć jednoczą wszystkie pokolenia. Jesteśmy razem - jedna wielka rodzina, silna i zgrana! - zakończył Putin.

