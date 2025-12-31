Informację o śmierci Schlossberg przekazali jej najbliżsi w poście opublikowanym przez Fundację Biblioteki JFK w Bostonie.

"Nasza piękna Tatiana odeszła dziś rano. Na zawsze pozostanie w naszych sercach" – czytamy w oświadczeniu.

Nie żyje Tatiana Schlossberg. Była wnuczką JFK

Fundacja podała, że Schlossberg walczyła z rzadką i agresywną postacią białaczki. Światowy rozgłos przyniósł jej esej opublikowany w magazynie "The New Yorker", w którym opisała chorobę zdiagnozowaną krótko po narodzinach drugiego dziecka.

– Podczas ostatniego badania klinicznego lekarz powiedział mi, że może utrzymać mnie przy życiu rok, może. Nie wiem, kim naprawdę jestem dla mojej córki i czy będzie pamiętać, że jestem jej matką – wyznała wówczas dziennikarka. Skrytykowała przy tym działania swojego kuzyna Roberta F. Kennedy'ego Jr., ministra zdrowia USA, który sceptycznie wypowiadał się na temat szczepionek i zmniejszył fundusze na badania nad rakiem.



Dziennikarka przyszła na świat 5 maja 1990 jako córka prawniczki Caroline Kennedy i projektanta Edwina Schlossberga. Po ukończeniu studiów pisała między innymi dla magazynów "Times", "The New York Times", "Washington Post" czy "Vanity Fair". Była także autorką książek i opracowań o tematyce środowiskowej.

Klątwa Kennedych nadal działa?

Jej śmierć dołącza do długiej listy rodzinnych tragedii Kennedych: zabójstwa prezydenta Johna F. Kennedy’ego w 1963 r. i jego brata Roberta F. Kennedy’ego w 1968 r., śmierci syna prezydenta Johna F. Kennedy’ego Jr. w katastrofie lotniczej w 1999 r., a także przedwczesnych zgonów młodszych członków rodziny w kolejnych dekadach.

"New York Times" podkreślił, że historycy często mówili o "ciągu tragedii" dotykających ród Kennedych, który stał się symbolem kruchości nawet najbardziej uprzywilejowanego życia.

"Wydaje się, że za każdym razem, gdy któryś z członków rodziny Kennedy'ch był bliski osiągnięcia celu lub spełnienia swoich ambicji, spotykała go tragiczna cena" - pisał Edward Klein w książce o rodzinie, porównując ich losy do tragedii starożytnych greckich rodów. Jak ocenił ich dzieje to "niewiarygodny łańcuch nieszczęść".

