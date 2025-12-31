1. Historyczna decyzja papieża. Zakonnica otrzymała wyjątkowe stanowisko

Włoska zakonnica Raffaela Petrini została mianowana przez papieża Franciszka przewodniczącą Gubernatoratu Państwa Watykańskiego - poinformowała w sobotę Stolica Apostolska. 56-latka, która dotychczas była sekretarzem generalnym Gubernatoratu, piastuje najwyższe stanowisko w Watykanie, jakie do tej pory powierzono kobiecie.

2. Chmura smogu nad Niemcami. Eksperci zza Odry obwiniają Polskę

Niemiecka Federalna Agencja Środowiska przekazała w lutym, że jakość powietrza nad RFN jest fatalna, a znaczna część chmury smogu napłynęła z Polski. Według tamtejszych specjalistów zanieczyszczenia pochodzą z naszych elektrowni węglowych i prywatnych systemów grzewczych opalanych właśnie tym surowcem.

3. Niemcy w strachu. Nie są w stanie zabezpieczyć imprez

W marcu w całych Niemczech odwoływane były festyny oraz wydarzenia, takie jak targi staroci czy ogniska wielkanocne. Organizatorzy zgłaszali, że nie są one wystarczająco zabezpieczone przed potencjalnymi atakami terrorystycznymi. Obawy pojawiły się po tragicznych wydarzeniach z Monachium i Magdeburga.

4. Kryzys migracyjny na granicy z Białorusią. Sąsiad Polski żąda odszkodowania

W maju Litwa złożyła pozew przeciwko Białorusi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Główny organ sądowniczy ONZ ma rozstrzygnąć ws. kryzysu migracyjnego wywołanego przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Władze w Wilnie domagają się też odszkodowania.

5. Ukraińcy o swoich zarobkach w Polsce. Przeważa jedna opinia

Zdecydowana większość Ukraińców mieszkających w Polsce była zadowolona z płac, jakie otrzymują w naszym kraju - wynikało z badania opublikowanego w połowie marca. Jednocześnie co siódma zapytana osoba deklarowała, że każdego miesiąca udaje jej się zaoszczędzić.

6. GIF pilnie wycofuje popularny lek. "Realne zagrożenie dla zdrowia"

W czerwcu informowaliśmy o komunikacie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF), zadecydował on o natychmiastowym wycofaniu z rynku czterech partii popularnego leku - Magne B6. W komunikacie powiadomiono, że produkt nie spełnia norm jakościowych.

7. Ujawniono kulisy planu Trumpa dla Ukrainy. "Bardzo radykalny"

Brytyjski "The Telegraph" ujawnił w lutym kulisy planu prezydenta USA Donalda Trumpa ws. Ukrainy. Z medialnych doniesień wynikało, że Ukraina odda Rosji 20 proc. swojego terytorium, a pokój zostanie zagwarantowany słowem rosyjskiego dyktatora Władimira Putina i siłami międzynarodowymi, ale bez udziału USA. Co więcej, ani Waszyngton, ani NATO miały nie być zobowiązane do obrony Ukrainy, jeśli Rosja dokona ponownego ataku.

8. Chińskie fabryki stanęły. Media: Markowe ubrania za kilka dolarów

Chińscy producenci i hurtownicy zaczęli boleśnie odczuwać efekty astronomicznych ceł nałożonych na towary z Państwa Środka przez Donalda Trumpa. Fala urlopów i zwolnień przetacza się przez napędzające rozwój gospodarczy nadmorskie prowincje, a w magazynach zalegają niesprzedane towary. Markowe ubrania i obuwie wyprzedawane są za kilka dolarów - donosiło w kwietniu Radio Wolna Azja.

9. Nie ma długów, jej dom zlicytuje komornik

Pani Dorota kupiła dom w Poznaniu, który wkrótce ma zostać zlicytowany za długi poprzedniego właściciela, mimo że przed zakupem kobieta sprawdziła księgi wieczyste nieruchomości i spłaciła jedyną widniejącą tam wierzycielkę. Po tej transakcji komornik nie wstrzymał postępowania, lecz dopisał kolejnego wierzyciela poprzedniego właściciela domu. Materiał "Interwencji" z początku grudnia.

10. Kościół zmienia datę ważnego święta. Jest komunikat episkopatu Polski

W 2026 roku uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski będzie obchodzona 2 maja, a nie jak zawsze - 3 maja. Jak przekazuje Konferencja Episkopatu Polski wiąże się to z przypadającą w tym dniu piątą niedzielą wielkanocną. W związki ze zmianami przesunięto także terminy innych kościelnych uroczystości.

