Kto wystąpi na Sylwestrze z Polsatem w Toruniu? Oto lista artystów

Sylwestrowe show co roku przyciąga przed ekrany telewizorów miliony Polaków, którzy chcą przywitać Nowy Rok w muzycznej oprawie. W ubiegłym roku transmisję Sylwestrowej Mocy Przebojów śledziło średnio ponad 3 mln widzów, a w kulminacyjnym momencie noworocznego toastu przed telewizorami było już około 4,15 mln osób.

Kto wystąpi na scenie? W Toruniu zaprezentuje się prawdziwa plejada gwiazd.

Gwiazdy Sylwestrowej Mocy Przebojów 2025. Line-up robi wrażenie

Telewizja Polsat ogłosiła listę artystów, którzy wystąpią podczas tegorocznego sylwestra. Nie ma co ukrywać, że line-up zapowiada się obiecująco. Nie zabraknie legend polskiej sceny muzycznej, gwiazd młodego pokolenia, wykonawców disco polo, a także artystów popowych. W skrócie: każdy znajdzie coś dla siebie.

Na scenie w centrum toruńskiej starówki pojawią się m.in.:

Alicja Majewska

Alien x Majtis

Ania Wyszkoni

Beata Kozidrak i Bajm

Big Cyc

Edyta Górniak

Enej

Golec uOrkiestra

Julia Żugaj

Jonatan i BumBum OrkeStar

Kuba i Kuba

Lady Pank

Łobuzy

Magda Narożna

Majka Jeżowska

Marcin Miller i Boys

Perfect z Łukaszem Drapałą

Piękni i Młodzi

Skolim

Sławomir i Kajra

Smolasty

Urszula

Zenek Martyniuk

Gwiazdą wieczoru będzie Thomas Anders z Modern Talking & Band. Wystąpi w Toruniu, grając swoje największe hity (np. "You're My Heart, You're My Soul"). Jak możemy przeczytać na stronie Polsat.pl:

"Zespół był zapraszany w tym roku do wielu europejskich stolic, ale serce kazało mu przyjechać do nas".

Bez wątpienia, to raczej jeden z najbardziej różnorodnych muzycznie sylwestrów ostatnich lat. Obok kultowych przebojów sprzed dekad pojawią się także hity, które dominowały listy przebojów w 2025 roku.

O której godzinie startuje Sylwester z Polsatem?

Transmisja Sylwestrowej Mocy Przebojów 2025 rozpocznie się 31 grudnia już o godz. 19:45 na antenie Polsatu. Zabawa potrwa do późnej nocy (koniec transmisji ok. 00:30), więc będzie się działo. Wszystko zakończy się tradycyjnym odliczaniem oraz powitaniem Nowego Roku 2026.

Kto w tym roku będzie prowadzącym? Całe widowisko ze sceny na Rynku Staromiejskim w Toruniu poprowadzą:

Krzysztof Ibisz

Paulina Sykut-Jeżyna

Ilona Krawczyńska

Maciej Rock

Olek Sikora

Adam Zdrójkowski

Kamil Baleja

Julia Żugaj

Ośmioro prowadzących zadba o sylwestrowy klimat zarówno na Rynku Staromiejskim, jak i przed telewizorami w całej Polsce.

Sylwestrowa Noc Przebojów 2025. Drugi raz w Toruniu

Po raz drugi wydarzenie odbędzie się na Rynku Staromiejskim w Toruniu i będzie miało charakter otwartej imprezy. Wstęp na Sylwestrową Moc Przebojów 2025 jest bezpłatny, jednak na terenie przeznaczonym dla publiczności będzie mogło przebywać maksymalnie 10 tysięcy osób.

Organizatorzy zalecają wcześniejsze przybycie na miejsce. Warto również pamiętać o możliwych kontrolach bezpieczeństwa przy wejściach oraz o utrudnieniach w ruchu w obrębie starówki. Dla uczestników wydarzenia miasto przygotowało darmową komunikację miejską (31 grudnia od godz. 16:00 do 4:00 w dniu 1 stycznia 2025 r. przejazdy są nieodpłatne) i dodatkowe połączenia regionalne. Kierowcy samochodów będą mieć do dyspozycji 5 tysięcy miejsc postojowych.

