Według prognoz wróżbity Macieja, rok 2026 zapisze się w historii jako rok niezwykle dynamiczny i przeznaczony dla osób o silnych charakterach.

- Nawet jeśli spojrzymy na astrologię chińską, ten 2025 rok to jeszcze jest ten drewniany wąż, który określa spowolnienie, obmyślanie, kalkulacje, strategię. Natomiast musimy sobie wszyscy uświadomić, że wraz z lutym nadejdzie ognisty koń, który jednak w astrologii chińskiej oznacza szybkość, ruch, przebudzenie, pobudzenie, ruszenie do przodu - mówił na antenie Polsat News. - 2026 rok będzie nie tylko bardzo dynamiczny, ale będzie przeznaczony dla osób silnych - dodał.

Zdaniem wróżbity, będzie miał na to wpływ Saturn, który w lutym 2026 roku przejdzie do znaku Barana, który osobom o największej wytrzymałości i sile charakteru doda jeszcze więcej odwagi.

Jaki będzie rok 2026 w polityce? Wróżbita odpowiada

Maciej Skrzątek został również zapytany o to, czy przejście do znaku Barana przełoży się także na dynamikę w polskiej polityce. Jak stwierdził gość Polsat News, polscy parlamentarzyści będą znacznie ostrzejsi i bardziej kontrowersyjni w swoim przekazie.

- Oni będą silniejsi, mocniejsi w swoim przekazie, będą bardzo walczyć o swoje - mówił Maciej Skrzątek. Ma to wynikać m.in. z połączenia znaków Saturna, który oznacza władzę, oraz Barana, który w astrologii reprezentuje dominację i rządzenie.

Jak przekonywał, układ gwiazd zmotywuje do bardziej zdecydowanego działania nie tylko polityków. Saturn w znaku Barana ma dodać telewidzom przysłowiowej iskry, aby z większą determinacją walczyli o realizację swoich planów. W związku z tym, rok 2026 może okazać się szczególnym wyzwaniem dla osób nieśmiałych i wycofanych.

Koniunkcja Neptuna z Saturnem. Rok 2026 będzie przełomowy

Nadchodzący rok zaskoczy nas także z innych powodów. Skrzątek zdradził, że 20 lutego będzie mieć miejsce tzw. koniunkcja, czyli ułożenie planet na tej samej linii. W ten właśnie sposób dojdzie do spotkania Neptuna z Saturnem.

- Neptun połączy się symbolicznie z Saturnem w znaku Barana w zerowym stopniu. Ostatnia taka koniunkcja Neptuna z Saturnem miała miejsce w 1703 roku - relacjonował.

Koniunkcja planet uważana jest jako zjawisko o ogromnym znaczeniu kulturowym, a wręcz religijnym. Tak rzadkie ułożenie planet interpretuje się jako oznakę przełomowych wydarzeń historycznych i nadchodzących zmian.

