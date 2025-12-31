Samochodem marki Volkswagen, który we wtorek uderzył w rury ciepłownicze przy ul. Lourdyjskiej w Częstochowie, podróżowało czworo nastolatków w wieku do 15 do 18 lat. Najpoważniejszych obrażeń odniosła 17-letnia dziewczyna, której stan jest określany jako ciężki.

Dodatkowo, jak ustalili policjanci, kierujący autem 18-latek nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów. W chwili zdarzenia był trzeźwy. Została od niego pobrana krew do dalszych badań.

Niebezpieczny wypadek w Częstochowie. Kierowca nie miał uprawnień

Jak opisują policjanci z częstochowskiej drogówki, samochód został dostrzeżony przez służby jeszcze przed wypadkiem. Wówczas uwagę funkcjonariuszy zwróciło zachowanie kierowcy, który nie włączył kierunkowskazu, zjeżdżając z ronda. Mundurowi próbowali zatrzymać pojazd do kontroli.

Kierujący zlekceważył jednak sygnały do zatrzymania i odjechał w kierunku ulicy Lourdyjskiej. Policjanci ruszyli za nim pościg. Ucieczka nie trwała jednak zbyt długo. Młody kierowca w pewnym momencie stracił panowanie nad kierownicą, zjechał z drogi i wjechał w rury ciepłownicze. Wobec uczestników zdarzenia natychmiast podjęto akcję ratunkową. Następnie poszkodowani z obrażeniami ciała trafili do szpitala.

Bezpośrednio po wypadku na miejscu rozpoczęły się prace służb. Policjanci pod nadzorem prokuratura oraz policyjny technik wykonywali czynności przez wiele godzin. Dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez częstochowskich śledczych.

