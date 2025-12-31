Atak zimy w Polsce. "Musimy przyjmować dla wszystkich służb warianty pesymistyczne"

Premier Donald Tusk wziął udział w środowym posiedzeniu sztabu kryzysowego, zorganizowanym w związku z trudną sytuacją pogodową w Polsce. Podczas swojego przemówienia powiedział, że "musimy przyjmować dla wszystkich służb warianty pesymistyczne".

- Zajemy sobie sprawę, z naszych doświadczeń to wynika jednoznacznie, że musimy tak czy inaczej przyjmować dla naszych wszystkich służb warianty pesymistyczne, żeby w żaden sposób nie być zaskoczonym - wskazał.

Tusk poinformował, że "temperatura i pogoda wykręciła niedobre numery wielu naszym rodakom". - Jak wiecie, sytuacja jest w niektórych miejscach ciągle poważna - mówił.

Posiedzenie sztabu kryzysowego. Głos zabrali przedstawiciele służb

Na środowym posiedzeniu sztabu kryzysowego zabrał także minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, który wskazał, że od wtorku akcję monitoruje zarówno policja, jak i straż pożarna. - Akcja trwa cały czas - poinformował, wskazując, że w kraju można spodziewać się "gwałtownych opadów śniegu".

Kierwiński zwrócił także uwagę na informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla części województw wydane zostały ostrzeżenia.

Głos zabrał również minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który przekazał, że służby "do zimy przygotowują się permanentnie". - Te przygotowania dotyczą polskich linii kolejowych, ale także lotnisk - powiedział.

Opóźnienia na lotniskach z powodu śniegu. "Wszystkie działają normalnie"

Na posiedzeniu sztabu kryzysowego stanowisko zajął także prezes Polskich Portów Lotniczych Łukasz Chaberski, który poinformował, że "wszystkie polskie lotniska cywilne w tym momencie działają normalnie". - W poprzednich godzinach wszystkie lotniska również działały z wyłączeniem lotniska Modlinie, gdzie było bardzo intensywny opad śniegu, który został usunięty - wskazał.

Poinformował, że w przypadku tego portu lotniczego "śniegu było tak dużo, że trzeba było go również usuwać z pasa drogi startowej". Dodał, że obecnie notuje się opóźnienia wynikające z tego, że "każdy statek powietrzny przed operacją startu jest odladzany". - Tutaj przepustowość na poszczególnych lotniskach jest ograniczona, ale to są opóźnienia kilkuminutowe, kilkunastominutowe i realizujemy wszystko bez większych problemów - mówił.

Powiedział, że lotniska są przygotowane na ewentualne konsekwencje śnieżyc. Jak podkreślił, lotnisko w Modlinie obecnie "działa normalnie". - Przyjmuje samoloty i pasażerowie również odlatują z Modlina - mówił, wskazując, że utrudnienia zostały zażegnane ok. godz. 13.

Sytuacja hydrologiczna. W północnej Polsce poziom wód zaczął się podnosić

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Radosław Król poinformował natomiast, że "jeżeli chodzi o Elbląg, to sytuacja jest opanowana". - Stany alarmowe są już opadają, opada woda. Jest przeciąg tylko na jednym wale, ale on jest monitorowany i sytuacja jest opanowana - zapewnił.

Tym samym Król odniósł się do tego, że w niedawnych dniach w północnej Polsce w ostatnich dniach dochodziło do zjawiska cofki. Poziom wody się podnosił, co stwarzało zagrożenie powodziowe.

Więcej informacji wkrótce.

