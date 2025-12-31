Ekstremalne warunki pogodowe nie sprzyjają samochodom na drodze. Jak na bieżąco informują policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, nad Warmią i Mazurami wciąż występują intensywne opady śniegu.

Liczba dróg wojewódzkich zamkniętych z powodu nocnych śnieżyc stale rośnie. Na ten moment nieprzejezdne są m.in. 515 Susz - Dzierzgoń, 541 Lubawa - Kaplewo, 513 Babiak - Lidzbark Warmiński, 604 Nidzica - Wielbark oraz 545 Nidzica - Kozłowo.

ZOBACZ: Śnieżny paraliż na trasie S7. "Sytuacja dalej jest kiepska"

Warmia i Mazury walczą ze śnieżycami. Kolejne trasy zablokowane

Jak poinformował w środę rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz, drogą ekspresową S7 pomiędzy Olsztynkiem a Ostródą w kierunku Gdańska samochody osobowe jadą powoli, ale dla ciężarówek przejazd pozostaje zamknięty. Podobnie wygląda sytuacja dla podróżujących w kierunku Warszawy.

Największe trudności przysparzają kierowcom nawet kilkudziesięciocentymetrowe warstwy śniegu oraz gołoledź spowodowana marznącymi opadami deszczu. Na północno-zachodnich krańcach kraju wciąż prognozowany jest wzrost pokrywy śnieżnej oraz minusowe temperatury.

ZOBACZ: Atak zimy na polskich drogach. Dramatyczne warunki na Warmii i Mazurach

Nadal aktualne pozostają ostrzeżenia III stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, zamieciami i zawiejami. W tej chwili alerty IMGW obowiązują w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim. Śnieg może tam osiągnąć nawet 60 cm grubości.

ZOBACZ: Awaria na kolei pod Warszawą. Utrudnienia w kursowaniu pociągów

Utrudnienia dotyczą jednak nie tylko samochodów osobowych. Od godziny 4:00 zamknięta dla ruchu jest także linia kolejowa nr 216 między Nidzicą a Waplewem. Z powodu przechylenia drzewa, pociągi regionalne nie wyjadą na tę trasę. Spółka Polregio zapowiedziała wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.

Ekstremalna pogoda doprowadziła także do awarii prądu w całym województwie. Na Warmii i Mazurach bez dostępu do elektryczności pozostaje 1677 odbiorców. W rejonie Elbląga poszkodowanych jest 172 osób, w okolicach Olsztyna - 1500 osób, a w Ełku bez prądu pozostaje 6 odbiorców. Awarie usuwane są na bieżąco.

