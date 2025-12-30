Wyniki losowania Lotto 30 grudnia 2025 r. Sprawdź wygrane liczby

Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 30 grudnia 2025 roku, to:

15, 30, 29, 1, 6, 26

W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż siedem milionów złotych.

Następne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 1 stycznia 2026 roku o godzinie 22:00.

Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było trzydzieści sześć milionów złotych, zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 30 grudnia 2025 roku, to:

19, 10, 17, 8, 29

W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.

Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było 560 tysięcy złotych, zdobyte 16 listopada 2024 roku w przez Internet.

Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 31 grudnia 2025 roku o godzinie 22:00.

Multi Multi - wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 30 grudnia 2025 roku, to:

Losowanie o 14:00: 16, 63, 52, 42, 32, 2, 77, 37, 7, 46, 57, 51, 56, 68, 58, 1, 19, 71, 50, 64 (Plus: 64)

Losowanie o 22:00: 16, 32, 14, 38, 13, 30, 77, 74, 31, 37, 72, 55, 27, 6, 35, 39, 44, 49, 12, 36 (Plus: 36)

W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych.

Najwyższą wygraną w Multi Multi do tej pory było siedem milionów złotych, zdobyte 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Wyniki losowania EuroJackpot

Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu - we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 30 grudnia 2025 roku, to:

Liczby główne: 7, 14, 23, 34, 45

Euronumery: 3, 9

W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 250 milionów.

Najwyższą wygraną w EuroJackpot w Polsce do tej pory było 213 milionów złotych, zdobyte 12 sierpnia 2022 roku w pow. krotoszyńskim.

Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 2 stycznia 2026 roku o godzinie 20:45.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 30 grudnia 2025 roku, to:

Losowanie o 14:00: 7, 4, 10, 16, 2, 22, 14, 19, 15, 6, 11, 24

Losowanie o 22:00: 7, 5, 17, 15, 20, 8, 23, 18, 22, 11, 10, 24

W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za dwa zestawy liczb za jedyne 2 zł. Gracz sam decyduje czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.

Najwyższą wygraną w Kaskadzie do tej pory było 250 tysięcy złotych, zdobyte 24 listopada 2025 roku w Bielsku-Białej.

Wyniki losowania Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 30 grudnia 2025 roku, to:

8, 35, 1, 7, 27 oraz 2

W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5000 złotych miesięcznie przez 20 lat.

Najwyższą jednorazową wygraną w Ekstra Pensji do tej pory było 50 tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyte 15 października 2017 roku w Warszawie.

Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 31 grudnia 2025 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 30 grudnia 2025 roku, to:

8, 26, 18, 6, 14 oraz 1

W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote.

Najwyższą wygraną w Ekstra Premii do tej pory było 1 milion złotych, zdobyte 3 października 2022 roku w miejscowości Ryczywół.

Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 31 grudnia 2025 roku o godzinie 22:00.

