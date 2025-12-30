Jak podano w obwieszczeniu Urzędu ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), z listy sankcyjnej wycofano we wtorek trzy osoby, na które administracja Joe Bidena nałożyła sankcje w związku z działaniami przeciwko osobom zamieszanym w sprzedawanie państwom autorytarnym komercyjnego oprogramowania do inwigilacji Predator.

Są to: Izraelczyk Merom Harpaz, Szwajcarka Andrea Gambazzi oraz Sara Aleksandra Hamou, określana przez władze USA jako główna partnerka izraelskiego architekta Predatora, Tala Diliana. Cała trójka była związana z zarejestrowanym na Cyprze konsorcjum Intellexa należącym do Diliana, izraelskiego biznesmena i byłego dowódcy Sił Obrony Izraela. Sam Dilian pozostaje nadal objęty sankcjami.

USA zdejmują sankcje z trzech osób. Odpowiadały za "Predatora"

Powód wycofania sankcji przeciwko wymienionym osobom nie został podany w komunikacie.

Działająca na Cyprze Hamou została określona przez resort finansów USA jako specjalistka ds. offshoringu korporacyjnego (tj. przenoszenia prawnej rezydencji firm do krajów o korzystniejszych regulacjach) pełniąca funkcje kierownicze w szeregu spółek należących do Diliana. Według śledztwa Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) Homou, żona i kluczowa wspólniczka Diliana w tworzeniu "globalnego imperium inwigilacji", zajmowała się kwestiami prawnymi programów inwigilacji w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz ukrywaniem rzeczywistych działań firmy.

O Predatorze stało się głośno przede wszystkim z powodu afery szpiegowskiej w Grecji w 2022 r., kiedy za pomocą oprogramowania inwigilowani mieli być czołowi politycy i dziennikarze w kraju. Program miał być również używany przez egipskie władze przeciwko opozycjonistom oraz przez Wietnam przeciwko amerykańskim kongresmenom. Firmy Diliana były zarejestrowane na Cyprze, w Macedonii Północnej i na Węgrzech, a ślady używania oprogramowania znaleziono co najmniej w 25 krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji.

Sankcje wobec producentów Predatora były elementem szerszej kampanii administracji Bidena przeciwko firmom tej samej branży, której najbardziej znanym przykładem był Pegasus stworzony przez izraelski koncern NSO.

USA. Departament finansów zdjął sankcje z b. prezes Sbierbanku

Departament finansów USA poinformował we wtorek o usunięciu z listy objętych sankcjami również byłej dyrektorki rosyjskiego Sbierbanku Aleksandry Buriko. Kobieta była w grupie członków zarządu tego państwowego banku, którzy odeszli z pracy niedługo po objęciu instytucji amerykańskimi sankcjami.

Urząd ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) nie podał przyczyny zdjęcia sankcji z Buriko. Była to jedyna obywatelka Rosji, która została usunięta z listy w tym tygodniu.

Buriko, która pełniła funkcję dyrektorki finansowej oraz wiceprezeski jednego z największych rosyjskich banków, została objęta sankcjami w maju 2022 r. w ramach szerokich restrykcji przeciwko rosyjskim instytucjom finansowym w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Nieco ponad tydzień później wraz z szeregiem innych członków zarządu zrezygnowała ze swojej funkcji.

Agencja Interfax podawała wówczas, że zmiany nastąpiły w ramach "transformacji modelu zarządzania i nowej strategii" Sbierbanku.

Przed swoją rolą w Sbierbanku Buriko pełniła funkcję dyrektora wielkiego koncernu aluminiowego Rusal, należącego do oligarchy Olega Deripaski. Z tamtego stanowiska również odeszła w związku z nakładanymi sankcjami na tę firmę.

