Nad południową i wschodnią częścią Kanady zalega silny niż, który przyniósł gwałtowne opady marznącego deszczu, śniegu i wichury o sile niemal huraganowej. Najbardziej dotknięte są okolice Toronto w południowym Ontario oraz region Montrealu w Quebecu.

Prognozy wskazują nawet do 15 mm marznącego deszczu, a w innych częściach Quebecu spodziewany jest śnieg sięgający nawet pół metra. Silnym opadom towarzyszy wiatr osiągający w porywach 70–90 km/h, który może utrzymywać się aż do wtorkowego wieczoru. Skutki żywiołu są już odczuwalne - jak podaje Radio-Canada około 50 tysięcy odbiorców pozostawało w poniedziałek wieczorem bez prądu.

Chaos komunikacyjny w Kanadzie. Opóźnione loty, zamknięte lotniska

Niepokojące sygnały napływają również od służb ratunkowych. W samym Montrealu odnotowano około 100 wezwań karetek w ciągu godziny, co oznacza ponad dwukrotny wzrost względem typowego obciążenia. Służby proszą mieszkańców o ostrożność, unikane podróży i zabezpieczenie mienia na zewnątrz.

A snow blizzard is sweeping through Winnipeg, Manitoba, Canada, this morning. pic.twitter.com/gIQu1SSIzT — Caleb Thompson 🇨🇦 (@Heisdanny2) December 19, 2025

Niż przyniósł również ogromne utrudnienia komunikacyjne. Na lotniskach w Toronto i Montrealu liczne loty zostały opóźnione lub odwołane, natomiast port lotniczy w Halifaksie (Nowa Szkocja) wstrzymał starty i lądowania do czasu poprawy warunków.

Burza objęła już także atlantyckie prowincje Kanady - Wyspę Księcia Edwarda, Nowy Brunszwik oraz Nową Szkocję - gdzie wiatr może osiągać nawet 140 km/h.

Śnieg sparaliżował Turcję. Zamknięto szkoły w 25 prowincjach

Zima uderzyła także w Turcję, gdzie intensywne opady śniegu doprowadziły do zamknięcia szkół w 25 prowincjach. Zawieszono zajęcia m.in. w regionach Morza Czarnego: Zonguldak i Karabük, a także we wschodnich prowincjach Van i Muş, na południu - w Mardin oraz na północy - w mieście Bolu.

W wielu miejscach władze ogłosiły urlopy dla niektórych grup pracowników - m.in. kobiet w ciąży, osób z niepełnosprawnościami oraz rodziców opiekujących się małymi dziećmi.

Massive snowfall in the city of Bolu, Turkey 🇹🇷 (29.12.2025) pic.twitter.com/bD52fS7X8b — Disaster News (@Top_Disaster) December 29, 2025

Szczególnie trudna sytuacja panuje na górze Bolu, będącej kluczowym węzłem komunikacyjnym między Stambułem a Ankarą. Opady przekraczające 40 centymetrów śniegu doprowadziły do czasowego zakazu ruchu dla ciężkich pojazdów na głównych trasach.

Na wschodzie kraju, w prowincji Ağrı, ratownicy z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu torują drogę do odciętych od świata, zaśnieżonych wiosek. W jednej z akcji walczono o dotarcie do pacjentów potrzebujących pilnej pomocy medycznej.

Eksperci ostrzegają, że oba regiony mogą jeszcze zmagać się z pogarszającą się sytuacją pogodową. W Kanadzie ostrzeżono przed dalszymi przerwami w dostawie prądu. W Turcji meteorolodzy przewidują kolejne fale śnieżyc i niskie temperatury, które mogą sparaliżować obszary wiejskie.

