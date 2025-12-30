Do wypadku na drodze ekspresowej S8 doszło przed godz. 5:00 we wsi Złotoria, 20 km od Białegostoku. Wtorkowy poranek jest trudny dla kierowców, ponieważ po nocnych opadach śniegu drogi pokryte są śliskim błotem.

Droga S8. Śmiertelny wypadek w miejscowości Złotoria. Nie żyje 45-latka

Z ustaleń podlaskiej policji wynika, iż jedna z ciężarówek wpadła w poślizg i wskutek utraty przyczepności stanęła w poprzek trasy. W pojazd uderzyło osobowe auto. Zginęła jadąca nim 45-letnia kobieta, a dwóch innych pasażerów trafiło do szpitala.

ZOBACZ: Nadciąga atak zimy. Śnieżne burze i wichury to nie wszystko

Jak relacjonował reporter Polsat News Adrian Zaborowski, na miejscu wciąż trwają czynności po wypadku. Strażacy zostali wezwani do przesunięcia ciężarówki. W akcji na drodze S8 pojawiły się zestawy sypiące piach i sól.

Co więcej, jezdnia w kierunku Białegostoku jest zablokowana. Objazdy serwisowe są dostępne dla osobówek, natomiast kierowcy ciężarówek mogą omijać miejsce wypadku przez Zambrów w kierunku Bielska Podlaskiego.

WIDEO: Wypadek w miejscowości Złotoria na trasie S8

Śnieżyce w Polsce. Ostrzeżenia dla kilku województw

Synoptycy IMGW ostrzegli przed występującymi we wtorek intensywnymi opadami śniegu. Miejscami przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 5 do 20 cm. W czasie opadów widoczność do ok 500 m.

Mieszkańcy rejonów Olsztyna, Elbląga, Ostrołęki oraz Płocka muszą przygotować się na intensywne opady - wydano tam alerty pierwszego i drugiego stopnia, które mogą obowiązywać do południa w środę.

ZOBACZ: Uderzenie zimy na dwóch kontynentach. Turcja i Kanada sparaliżowane pod śniegiem

Trudne warunki wystąpią również w pasie od Gdyni po Warszawę, gdzie we wtorek spodziewane są zawieje śnieżne (ostrzeżenie drugiego stopnia). Dodatkowo w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, podlaskim, lubelskim i mazowieckim prognozowany jest silny wiatr, a w warmińsko-mazurskim jego porywy mogą osiągnąć siłę drugiego stopnia.

