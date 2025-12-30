Gościem Marcina Fijołka we wtorkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" był szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Tematem rozmowy było spotkanie prezydenta z premierem, podczas którego rozwiązane zostałyby konflikty bieżącej kohabitacji.

Wcześniej propozycje spotkania wysunął szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Wraz z ministrem-koordynatorem służb specjalnych chce on omówić z prezydentem Nawrockim kwestię nominacji oficerskich dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Szef gabinetu prezydenta o spotkaniu z rządem: Trzeba było tak od samego początku

- Trzeba było tak od samego początku. Jeżeli chodzi o propozycje panów ministra Siemoniaka i premiera Kosiniaka-Kamysza, to już wczoraj odnosiliśmy się do tego. Trzeba tak było od samego początku, to znaczy pan prezydent chciał się spotkać z szefami służb. Jeżeli jest wola spotkania ministrów, szefów służb, to oczywiście do takiego spotkania dojdzie - wyjaśnił Paweł Szefernaker.

Szef gabinetu prezydenta odniósł się także do sporu pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Ministerstwem Spraw Zagranicznych dotyczącym nominacji ambasadorskich.

- Bardzo często wszystkie te wymiany prowadzą do wymian zdań na poziomie medialnym. To nie służy załatwianiu tych spraw. Nie służy polskiej polityce zagranicznej, to nie służy polskim placówkom zagranicznym. Te sprawy są realizowane między rządem a prezydentem, sprawy najważniejsze dla Polski są realizowane, ale po prostu nie powinno być to realizowane za pomocą mediów - powiedział polityk.

- Pan prezydent na pewno, gdy opadnie kurz związany także ze wszystkim co się dzieje w mediach wokół tych spraw, także spotka się z panem ministrem Sikorskim - dodał.

Ustawa o statusie osoby najbliższej. Szefernaker: Furtka do adopcji dzieci przez pary homoseksualne

Tematem rozmowy była także ustawa o statusie osoby najbliższej, którą podczas wtorkowego posiedzenia przyjęła Rada Ministrów. Zanim rządowy projekt wjedzie w życie, musi zostać przyjęty przez parlament, ale też uzyskać aprobatę prezydenta.

- Ustawa, która została przyjęta dzisiaj przez rząd to jest ustawa, która przywileje małżeńskie przenosi na związki partnerskie. To nie jest ustawa o statusie osoby najbliższej taka, która ma przedkładać pomoc Polakom, tylko jest to po prostu kwestia ideologii i nie ma zgody pana prezydenta na to, żeby zrównywać małżeństwo ze związkiem partnerskim - powiedział szef gabinetu Karola Nawrockiego.

- Pan prezydent nie zgodzi się na otwarcie furtki do adopcji dzieci przez pary homoseksualne w przyszłości, a według nas ta ustawa jest do tego pierwszym krokiem - przekazał Paweł Szefernaker.

Aby rządowa ustawa o statusie osoby najbliższej mogła zostać podpisana przez prezydenta, usunięte z niej musiałyby zostać zapisy umożliwiającej dopuszczenie wspólnoty majątkowej partnerów, wspólne rozliczanie PIT-u i zwolnienie z podatku od spadków i darowizn - przekazał polityk.

- Konsultowano to z tymi, którzy dążą do tego, aby na koniec była zalegalizowana adopcja przez osoby tej samej płci, a na to nie ma zgody pana prezydenta.

Jest zgoda Ukrainy na kolejne prace ekshumacyjne. "Duży krok naprzód"

Szef gabinetu prezydenta odniósł się także do opublikowanego we wtorek komunikatu Ministerstwa Kultury Ukrainy, w którym ogłoszono wydanie zgody na kontynuację prac ekshumacyjnych w Puźnikach k. Tarnopola i rozpoczęcie poszukiwań w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu.

Wymierne rezultaty rozmowy Prezydenta RP Karola Nawrockiego z Prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.



Temat zgód na poszukiwania i ekshumacje Ofiar Zbrodni Wołyńskie był jednym z trzech, oprócz bezpieczeństwa i spraw gospodarczych, podjętych podczas spotkania obu prezydentów… https://t.co/TazoaYjzVG — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) December 30, 2025

- To pokazuje, ze konsekwencja, determinacja w prowadzeniu polskich spraw w wykonaniu pana prezydenta Karola Nawrockiego przynosi sukcesy i w polityce wewnętrznej i w polityce międzynarodowej - powiedział Paweł Szefernaker.

- W wyniku rozmów pana prezydenta z prezydentem Zełenskim w Warszawie mamy kolejne bardzo dobre wiadomości. To jest duży krok naprzód - ocenił szef gabinetu prezydenta.

