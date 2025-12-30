Donald Tusk przekazał na początku posiedzenia rządu, że liderzy "ocenili rezultat pierwszego etapu". - Pokój jest na horyzoncie. Nie ulega wątpliwości, że zdarzyły się rzeczy, które są podstawą do nadziei, że ta wojna może się zakończyć i to dość szybko. Ale to ciągle jest nadzieja - zaznaczył.

Rozmowy pokojowe Rosja - Ukraina. Donald Tusk: USA deklarują gotowość wysłania wojsk

Jako przełom przytoczył "amerykańską deklarację o możliwości uczestniczenia Stanów Zjednoczonych w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy". Mowa m.in. o możliwej obecności wojsk USA w Ukrainie, których zadaniem byłoby strzeżenie tam pokoju. Dzień wcześniej na antenie Polsat News o takiej opcji mówił prezydencki minister Marcin Przydacz.

Jak podkreślił premier, Amerykanie po zawarciu pokoju mogliby wysłać swoje wojska na linię kontaktową między Ukrainę a Rosję. - Te deklaracje pojawiły się po raz pierwszy. Zobaczymy, na ile konsekwentni będą nasi partnerzy z drugiej strony Atlantyku - dodał.

Kwestie terytorialne. "Konieczne referendum"

Tusk przekazał też, że takie rozwiązanie wymaga od Ukrainy kompromisowego podejścia do kwestii terytorialnych. - Prezydent Zełenski wykazuje tutaj naprawdę bardzo dobrą wolę. Konieczne z jego punktu widzenia - co zrozumiałe - byłoby referendum. Naród ukraiński musiałby wyrazić zgodę, jeśli chodzi o decyzje terytorialne i jest oczywiste, że ta ewentualna zgoda musi być uwarunkowana prawdziwymi, rzetelnymi gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy po ewentualnym zawarciu pokoju - podkreślił.

Zaznaczył jednocześnie, że "to wszystko jest bardzo dużym wyzwaniem dla uczestników tego procesu". - Ale tak jak powiedziałem, pokój pojawił się na horyzoncie po raz pierwszy od początku tej pełnoekranowej wojny - mówił.

Szef rządu ocenił, że zakończenie działań wojennych za wschodnią granicą byłoby dla Polski "czymś wyjątkowo pozytywnym, biorąc pod uwagę nasze położenie geograficzne i kontekst polityczny".

Wkrótce więcej informacji.

