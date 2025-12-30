Ipsos na zlecenie Radia Zet zapytał Polaków o ich zdanie na temat 16 aktywnych liderów i liderek partii mających wpływ na sytuację w Polsce w kończącym się 2025 roku. Ankietowani, oceniając te postacie, mieli do dyspozycję sześciostopniową skalę: od oceny zdecydowanie negatywnej do zdecydowanie pozytywnej.

Top 3 najlepiej ocenianych polityków w Polsce. Prezydent na czele stawki

Prezydent Karol Nawrocki otrzymał najwięcej dobrych opinii. Głowę państwa pozytywnie oceniło 38 proc. ankietowanych, z czego 23 proc. zdecydowanie. Opcję "ani pozytywnie, ani negatywnie" wybrało 21 proc. pytanych, "raczej negatywnie" 9 proc., a "zdecydowanie negatywnie" 29 proc. Na prośbę o ocenę prezydenta - 3 proc. ankietowanych stwierdziło, że go nie zna.

Drugie miejsce podium najlepiej ocenianych polityków zajął Rafał Trzaskowski. O włodarzu Warszawy pozytywnie wypowiedziało się 31 proc. uczestników badania, natomiast 42 proc. wystawiło mu negatywną notę.

Na trzecim miejscu znalazł się zaś wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Łącznie uzyskał on 30 proc. pozytywnych ocen, a negatywnych – 36 proc. Spośród trzech najlepiej ocenianych liderów polskiej sceny politycznej szef MSZ uzyskał największy (12 proc.) odsetek odpowiedzi "nie znam go".

Co Polacy sądzą o najważniejszych politykach? Donald Tusk poza podium

Czwartą pozycję w zestawieniu zajął premier Donald Tusk, który uzyskał 27 proc. ocen pozytywnych. Tuż za nim plasują się politycy o skrajnie różnych profilach: przedstawiciel opozycyjnej Konfederacji Krzysztof Bosak (26 proc.) oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz (24 proc.). Pozostałe miejsca sondażu zajęli:

Włodzimierz Czarzasty - 21 proc.

- 21 proc. Adrian Zandberg - 21 proc.

- 21 proc. Grzegorz Braun - 20 proc.

- 20 proc. Szymon Hołownia - 20 proc.

- 20 proc. Magdalena Biejat - 19 proc.

- 19 proc. Sławomir Mentzen - 18 proc.

- 18 proc. Mateusz Morawiecki - 18 proc.

- 18 proc. Jarosław Kaczyński - 16 proc.

- 16 proc. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - 10 proc.

- 10 proc. Ryszard Petru - 7 proc.

Którzy politycy są oceniani najgorzej? Pierwsze miejsce: Jarosław Kaczyński

Z kolei największy odsetek ocen negatywnych w sondażu Ipsos zebrał Jarosław Kaczyński - łącznie 62 proc. wypowiada się o prezesie PiS bez sympatii. Pozytywnie zaś - 16 proc. Kolejnym w tej części zestawienia jest były premier Mateusz Morawiecki, którego niekorzystnie opisało 55 proc. ankietowanych, a 18 proc. wyraziło się o nim pozytywnie.

Zaraz za nim znalazł się lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun z wynikiem 53 proc. negatywnych ocen. Zdanie odmienne przekazało o nim 20 proc. badanych.

Pod kątem ocen negatywnych, kolejne miejsca zajęli: premier Donald Tusk (51 proc.), poseł Sławomir Mentzen (45 proc.), prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (42 proc.), wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia (41 proc.), poseł Ryszard Petru (41 proc.), prezydent RP Karol Nawrocki (38 proc.) i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (36 proc.).

Badanie ogólnopolskie zrealizowane przez Ipsos na zlecenie Radia ZET metodą CATI i CAWI, w dniach 5-9 grudnia 2025 roku,

na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków.

