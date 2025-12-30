Kim Dzong Un przemówił. Jedno słowo zaniepokoiło Koreańczyków z Południa
Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un przeprowadził inspekcję w fabryce wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Nazwał je elementem uzbrojenia zdolnych do nagłych uderzeń, a także "strategicznym środkiem ataku". Południowokoreańskich dziennikarzy szczególnie zaalarmowało jedno słowo z jego wypowiedzi. Ma ono wskazywać na poważniejsze zagrożenie, wynikające z rozwoju tej broni.
Kim Dzong Un ocenił, że produkowany w zakładach system uzbrojenia "całkowicie zmieni skład sił rakietowych Korei Północnej" i "będzie używany w dużych ilościach do zmasowanych ataków w czasie operacji wojskowych". Jak dodał, może być wykorzystywany jako "strategiczny środek ataku" - zrelacjonowała północnokoreańska agencja KCNA.
Wypowiedź Kim Dzong Una przeanalizowana w Korei Południowej
Z kolei południowokoreańskie medium Yonhap zauważyło, iż użycie słowa "strategiczny" sugeruje, że opisywany system uzbrojenia może mieć zdolności do przenoszenia głowic jądrowych. W depeszy rządowej napisano, że inspekcja odbyła się w niedzielę. Nie podano nazwy ani lokalizacji zakładu.
W ostatnim czasie Korea Północna przyspieszyła prace nad zwiększeniem zdolności dalekiego rażenia za pomocą swojej broni. Stacja ABC News, powołując się na amerykańskie dane wywiadowcze, podała, że może to mieć związek z wydaniem zgody przez prezydenta USA Donalda Trumpa na stworzenie floty okrętów podwodnych w Korei Południowej.
Seria wizyt przywódcy Korei Północnej w zakładach zbrojeniowych
Pod koniec ubiegłego tygodnia dyktator Kim Dzong Un dokonał inspekcji prac nad nowym okrętem podwodnym o napędzie atomowym - informowała agencja Reutera, powołując się na media rządowe. Jeśli okręt powstanie, będzie to pierwsza taka jednostka we flocie Korei Płn., która ponadto miałaby zostać wyposażona w pociski z głowicami jądrowymi.
Północnokoreańska agencja poinformowała wcześniej, że Kim obserwował w niedzielę także wystrzelenie strategicznych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu, które "potwierdziło gotowość do kontrataku w obliczu zagrożeń dla bezpieczeństwa kraju".
Było to kolejne z serii wydarzeń z udziałem przywódcy, mających na celu podkreślenie postępów militarnych i gospodarczych przed zjazdem Partii Pracy Korei, który ma się odbyć na początku 2026 roku.
