PKP Intercity w poniedziałek rozpisało przetarg na dostawę 20 składów dla Kolei Dużych Prędkości (KDP) z opcją na dostawę kolejnych 35. Przedmiotem zamówienia jest dostawa taboru kolejowego połączona z jego serwisowaniem oraz realizacją inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i budowie zaplecza technicznego.

Wykonawca zostanie wyłoniony w trybie dialogu konkurencyjnego, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. Dialog konkurencyjny stosuje się w sytuacjach, gdy zamawiający wie, jaki efekt chce osiągnąć, ale nie potrafi samodzielnie określić precyzyjnych rozwiązań technicznych, prawnych lub finansowych.

- Narodowy przewoźnik PKP Intercity ogłasza przetarg na zakup pierwszych w Polsce high speedów (...). Planujemy kupić high speedy, które będą jeździły po polskich torach z prędkością między 320 a 350 kilometrów na godzinę - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej minister Dariusz Klimczak.

Kolej Dużych Prędkości w Polsce. Jest przetarg, ma jeździć ponad 300 km/h

Szef resortu infrastruktury podkreślił, że w pierwszej kolejności nowe pociągi będą jeździły między Warszawą, Portem Polska (dawnym Centralnym Portem Komunikacyjnym) a Łodzią. Potem, po wydłużeniu tzw. igreka, czyli pierwszej w Polsce linii Kolei Dużych Prędkości, mają kursować do Wrocławia i Poznania.

Jak zastrzegł minister, polscy producenci pociągów będą mogli wziąć udział w przetargu, tworząc konsorcjum z firmami mającymi już doświadczenie w produkcji pociągów KDP. To odpowiedź na zarzuty opozycji, iż warunki postępowania skonstruowano w taki sposób, aby rodzime fabryki nie mogły samodzielnie wziąć w nim udziału.

PKP Intercity przewiduje, że dostawa dwóch pierwszych pociągów nastąpi w terminie do pięciu lat od dnia zawarcia umowy. Dostawa wszystkich 20 w ramach zamówienia podstawowego ma potrwać maksymalnie siedem lat, a wszystkich składów wraz z prawem opcji - do nieco ponad dziewięciu lat. Ponadto usługi utrzymania tych składów mają być świadczone przez okres 30 lat.

"Historyczny zakup" i "historyczna budowa" kolejowego "Y"

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) ogłosiła w poniedziałek przetarg na budowę pierwszego odcinka Kolei Dużych Prędkości. Chodzi o 13-kilometrowy fragment trasy między Kotowicami w gminie Brwinów na Mazowszu, a węzłem lotniska Port Polska.

Jak zaznaczyła spółka, tym odcinkiem KDP, który jest częścią kolejowego "igreka" - łączącym Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław - pociągi będą mogły jeździć z prędkością do 350 km/h. Do tej prędkości dostosowane zostaną parametry geometryczne i techniczne linii, m.in. pochylenie, promienie łuków, rozjazdy i nowy w Polsce standard sieci trakcyjnej zasilanej prądem zmiennym o napięciu 25 kV, podczas gdy używany dziś w Polsce standard to 3 kV prądu stałego.

- Odcinek KDP z Warszawy do Łodzi jest kręgosłupem projektowanej linii "Y", która docelowo dotrze też m.in. do Sieradza, Kalisza, Wrocławia i Poznania. Ta inwestycja ma ogromne znaczenie transportowe. Jak wynika z Pasażerskiego Modelu Transportowego, tą trasą będzie podróżowało nawet 20 proc. pasażerów kolei dalekobieżnej w Polsce (co najmniej 21 mln ze 111-124 mln podróżnych w 2035 r. według prognozy z PMT) - wyjaśniał Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury.

Budowa 13-kilometrowego fragmentu linii nr 85 (odcinek Kotowice - węzeł lotniskowy) zostanie podzielona na dwa etapy: najpierw spółka CPK przyjmie wnioski wykonawców o dopuszczenie do udziału, a następnie do ścisłego finału zaprosi maksymalnie sześć firm. Wybrany wykonawca przygotuje projekt oraz przeprowadzi prace budowlane.

