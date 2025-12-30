Prognoza pogody na sylwestra i Nowy Rok. Śnieg i nawet -17 st. C

Według prognoz IMGW ostatni dzień roku będzie pochmurny, jednak śnieg spadnie tylko na północny i południowym zachodzie Polski. Na wybrzeżu możliwy deszcz ze śniegiem. "Przyrost grubości pokrywy śnieżnej miejscami na południu o około 5 cm, na Warmii i Wybrzeżu do 10 cm" - podał IMGW.

Sylwester w pogodzie - możliwe opady śniegu i deszczu ze śniegiem

W Sylwestra w ciągu dnia cieplej będzie na zachodzie - nawet 2 st. C. Im dalej na wschód, tym zimniej - w centrum Polski -2 st., na wschodzie temperatura maksymalna od -5 st. C. Wiatr umiarkowany, jedynie na południu i wybrzeżu dość silny, w porywach do 65 km/h.

W sylwestrową nocą znacząco spadnie temperatura - na północnym schodzie nawet do -17 st. C. Cieplej, od 0 do 1 st. na zachodzie Polski i zachodnim wybrzeżu.

Szczególną ostrożność powinni w środę zachować kierowcy. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem nie tylko ograniczą widoczność, ale także wywołają gołoledź. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to 5 cm, z wyjątkiem Sudetów, gdzie spadnie 10 cm śniegu.

Pogoda na Nowy Rok - miejscami zawieje i zamiecie śnieżne

Pogoda nie poprawi się w Nowy Rok. Na zachodzie opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem, w północno-zachodniej części kraju marznący deszcze spowoduje gołoledź, a widoczność spadnie do 400 metrów.

Temperatura maksymalna w czwartek wyniesie 2-3 st. C w zachodniej części kraju, 0 w st. w centrum i do -2 st. C we wschodniej Polsce. Wiatr umiarkowany, silniej powieje na wybrzeżu - do 70 km/h. Miejscami mogą powstawać zawieje i zamiecie śnieżne - prognozuje IMGW.

