W ramach tworzenia Narodowego Biura Śledczego Policji dojdzie do połączenia struktur. W skład nowej jednostki wejdą Centralne Biuro Śledcze Policji i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Nowa jednostka policji. "Niezbędne, aby obywatel czuł się bezpieczny"

Komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń wyjaśnił na antenie Polsat News, że nowo powstałe biuro jest odpowiedzią na zmieniający się świat przestępczy.

- Akty sabotażu, dywersji, dezinformacja i to co się dzieje dzisiaj w sieci stworzyło tą przestrzeń, żeby rzeczywiście można było połączyć te jednostki i zbudować jedną silną formację- powiedział. Zaznaczył, że NBŚP będzie zajmowało się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, ale także pozwoli policji "we właściwy sposób zajmować się przestępczością pospolitą".

Komendant główny wyjaśnił, że celem podejmowanych działań jest m.in. "zbudowanie pionu zwalczania cyberprzestępczości w komendach wojewódzkich".

- To jest nam niezbędne, aby obywatel mógł czuć się bezpieczny podczas tych zagrożeń, z którymi mamy dziś do czynienia - powiedział. Dodał, że prace nad NBŚP są prowadzone od kilku miesięcy.



- Musimy sobie zdać sprawę, z jakimi zagrożeniami mierzymy się dziś w zakresie przestępczości zorganizowanej. Ta przestępczość narkotykowa, kryminalna, ekonomiczna musi mieć wsparcie pionu "cyber" - zauważył gen. insp. Boroń. - To wszystko, co dzieje się w sieci, ale i w realu, musi być przez nas dobrze rozpoznane i zwalczone - podkreślił komendant.

Większy budżet dla sił specjalnych. Na liście nie ma jednostek policji

Prace koncepcyjne nad nową strukturą mają zakończyć się wiosną. Docelowo - jeśli zmiany zatwierdzi parlament i prezydent - nowa specjalna jednostka miałaby zacząć funkcjonować już w połowie przyszłego roku.

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zapowiedział, że w przyszłym roku służby specjalne ma zasilić dodatkowy, większy budżet. - Służby, które odpowiadają za bezpieczeństwo narodowe otrzymają o 72 proc. więcej środków - przekazał polityk.

Jak ustalił jednak Polsat News, na liście tego wzrostu budżetowego nie ma jednostek specjalnych policji.

