Paweł Szefernaker w "Gościu Wydarzeń". Transmisja od 19.15

We wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" rozmowa z Pawłem Szefernakerem, szefem gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego. Prowadzi Marcin Fijołek. Transmisja w Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i polsatnews.pl od godziny 19.15.

Paweł Sefernaker i Szymon Kardaś we wtorkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń"

W drugiej części programu prowadzący "GW" będzie rozmawiał z dr Szymonem Kardasiem, politologiem z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

mol / polsatnews.pl
