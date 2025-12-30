Paweł Szefernaker w "Gościu Wydarzeń". Transmisja od 19.15
Polska
We wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" rozmowa z Pawłem Szefernakerem, szefem gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego. Prowadzi Marcin Fijołek. Transmisja w Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i polsatnews.pl od godziny 19.15.
Paweł Sefernaker i Szymon Kardaś we wtorkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń"
W drugiej części programu prowadzący "GW" będzie rozmawiał z dr Szymonem Kardasiem, politologiem z Uniwersytetu Warszawskiego.
Wcześniejsze odcinki programu są dostępne TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej