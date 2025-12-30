Niebezpieczna pogoda w Polsce. Tusk zwołuje pilną naradę

Polska

"Poleciłem szefowi MSWiA zwołanie na godzinę 19 narady wojewodów" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk. Wskazał, że na spotkaniu ma zostać przedstawiony raport "o sytuacji na drogach, na terenach zagrożonych tzw. 'cofką' i innych zdarzeniach związanych z pogodą".

Droga ekspresowa S7 w zimowej scenerii, pokryta śniegiem, z widocznymi pasami ruchu i wiaduktem.
PAP/Darek Delmanowicz/X/Donald Tusk
Premier Donald Tusk polecił zwołanie narady wojewodów w związku z pogodą

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzonymi drogami i chodnikami na północy kraju. Tymczasem RCB ostrzega przed zamieciami i silnym wiatrem. Wszystkie ostrzeżenia obowiązują do sylwestra.

Ostrzeżenia IMGW dla pięciu województw. Alert przeciwpowodziowy na północy kraju

Nowe alerty IMGW będą obowiązywały w województwie pomorskim, na zachodzie woj. kujawsko-pomorskiego, na wschodzie woj. zachodniopomorskiego, na północy Wielkopolski i woj. lubuskiego. Na tych terenach prognozuje się zamarzanie miejscami mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

 

Z powodu warunków pogodowych prezydent Elbląga Michał Missan zdecydował o odwołaniu miejskiej zabawy sylwestrowej. W mieście obowiązuje alarm przeciwpowodziowy, do tego intensywnie pada śnieg i wieje północny wiatr. Śnieżyce są w całym regionie, a warunki drogowe bardzo trudne. 

 

W związku z sytuacją pogodową w Polsce premier Donald Tusk zwołał na wieczór pilną naradę.

IMG wydał też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla południowej części województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Prognozowane zamiecie śnieżne są spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 65 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Wydano ponadto alerty trzeciego stopnia przed wzrostem poziomów wody m.in. wzdłuż Wybrzeża, na Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym. 

 

Ostrzeżenia trzeciego stopnia dotyczą również intensywnych opadów śniegu. Wydano je dla zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i na wschodzie pomorskiego. 

Służby w gotowości. "Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz"

W samym Elblągu od nocy z soboty na niedzielę rozłożone są rękawy przeciwpowodziowe, kolejne – jak poinformował prezydent Missan – są w gotowości. Mieszkańcom Elbląga, których posesje są zagrożone zalaniem, wydawane są worki z piaskiem. Straż pożarna, jak i policja są przygotowane na wypadek wylania rzeki Elbląg.

 

– Różne scenariusze bierzemy pod uwagę i mam wrażenie, że na każdy scenariusz jesteśmy gotowi – przyznał Missan.

 

Wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer poinformował, że z powodu śnieżyc prądu w regionie nie ma ponad 300 gospodarstw domowych. Awarie usuwane są na bieżąco.

 

Na wszystkich drogach w warmińsko-mazurskim panują we wtorek bardzo trudne warunki, ponieważ śnieg mocno pada, a dodatkowo silny wiatr zawiewa na drogi śnieg z pól. Miejscami samochody mają kłopoty, by podjechać na wzniesienia. Pracuje cały dostępny sprzęt do odśnieżania i posypywania dróg.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Realnie zbiednieją". Posłanka Razem wskazuje konkretną grupę
Adam Gaafar / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
DONALD TUSKPOGODAPOLSKASYTUACJA POGODOWA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 