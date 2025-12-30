Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzonymi drogami i chodnikami na północy kraju. Tymczasem RCB ostrzega przed zamieciami i silnym wiatrem. Wszystkie ostrzeżenia obowiązują do sylwestra.

Ostrzeżenia IMGW dla pięciu województw. Alert przeciwpowodziowy na północy kraju

Nowe alerty IMGW będą obowiązywały w województwie pomorskim, na zachodzie woj. kujawsko-pomorskiego, na wschodzie woj. zachodniopomorskiego, na północy Wielkopolski i woj. lubuskiego. Na tych terenach prognozuje się zamarzanie miejscami mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

Z powodu warunków pogodowych prezydent Elbląga Michał Missan zdecydował o odwołaniu miejskiej zabawy sylwestrowej. W mieście obowiązuje alarm przeciwpowodziowy, do tego intensywnie pada śnieg i wieje północny wiatr. Śnieżyce są w całym regionie, a warunki drogowe bardzo trudne.

W związku z sytuacją pogodową w Polsce premier Donald Tusk zwołał na wieczór pilną naradę.

Poleciłem szefowi MSWiA zwołanie na godzinę 19 narady wojewodów i pilne przedstawienie raportu o sytuacji na drogach, na terenach zagrożonych tzw. „cofką” i innych zdarzeniach związanych z pogodą. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 30, 2025

IMG wydał też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla południowej części województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Prognozowane zamiecie śnieżne są spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 65 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Wydano ponadto alerty trzeciego stopnia przed wzrostem poziomów wody m.in. wzdłuż Wybrzeża, na Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia dotyczą również intensywnych opadów śniegu. Wydano je dla zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i na wschodzie pomorskiego.

Służby w gotowości. "Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz"

W samym Elblągu od nocy z soboty na niedzielę rozłożone są rękawy przeciwpowodziowe, kolejne – jak poinformował prezydent Missan – są w gotowości. Mieszkańcom Elbląga, których posesje są zagrożone zalaniem, wydawane są worki z piaskiem. Straż pożarna, jak i policja są przygotowane na wypadek wylania rzeki Elbląg.

– Różne scenariusze bierzemy pod uwagę i mam wrażenie, że na każdy scenariusz jesteśmy gotowi – przyznał Missan.

Wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer poinformował, że z powodu śnieżyc prądu w regionie nie ma ponad 300 gospodarstw domowych. Awarie usuwane są na bieżąco.

Na wszystkich drogach w warmińsko-mazurskim panują we wtorek bardzo trudne warunki, ponieważ śnieg mocno pada, a dodatkowo silny wiatr zawiewa na drogi śnieg z pól. Miejscami samochody mają kłopoty, by podjechać na wzniesienia. Pracuje cały dostępny sprzęt do odśnieżania i posypywania dróg.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni