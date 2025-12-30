Dowództwo Wschodniego Teatru Działań Wojennych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ALW) zapowiedziało ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji na morzu i w powietrzu. Z komunikatów władz ChRL wynika, że manewry odbywają się na siedmiu obszarach wokół Tajwanu.

Chińska armia przekazała, że ostrzał na żywo będzie odbywał się do godziny 11:00 czasu polskiego z pięciu miejsc na morzu i w powietrzu okalających wyspę. "Opublikowano także nagranie wideo, na którym z nieokreślonego miejsca w Chinach mobilna wyrzutnia PCH-191 wystrzeliwuje rakiety w morze" - podał Reuters.

Podano tez, że chińskie okręty i samoloty symulowały uderzenia na tajwańskie cele powietrzne i morskie.

"Bardzo niebezpieczne prężenie muskułów". Tajwan gotów zareagować

Korespondent Interii w Azji Tomasz Sajewicz ocenił, że to co dzieje się wokół Tajwanu, to "bardzo niebezpieczne prężenie muskułów". - Stawką w grze jest nie tylko wyspa, 20 mln osób, ale też stabilność łańcuchów dostaw na całym świecie - tłumaczył na antenie Polsat News.

ZOBACZ: Tajwan "włącza silniki". To odpowiedź na chińskie zagrożenie

Jego zdaniem manewry są "grożeniem palcem" przez Pekin i demonstracja "kary" jaką może ponieść Tajpej. - Scenariusz działań zakłada okrążenie wyspy - mówił, przypominając, że tajwański resort obrony zapowiedziało reakcję militarną na próby naruszenia integralności terytorialnej. - W tym momencie napięcie sięga zenitu (...). Zagrożenie incydentami jest bardzo duże - zaznaczył.

Tajwan - Chiny. Trwają manewry "Misja Sprawiedliwości 2025"

Manewry "Misja Sprawiedliwości 2025" rozpoczęły się w poniedziałek, niecałe dwa tygodnie po zatwierdzeniu przez władze USA sprzedaży Tajwanowi pakietu broni o rekordowej wartości ponad 11 mld dolarów. To największe jak dotąd ćwiczenia chińskiej armii wokół Tajwanu, biorąc pod uwagę obszar i ich bliskość do wyspy - podał Reuters.

Według tajwańskiego źródła tej agencji Pekin chce wykorzystać manewry również do przećwiczenia ataków na cele naziemne, takie jak elementy amerykańskiego systemu rakietowego HIMARS, który jest częścią zatwierdzonego przez Departament Stanu USA pakietu uzbrojenia.

ZOBACZ: Chiny rozpoczęły manewry wokół Tajwanu. Pekin wprost: To poważne ostrzeżenie



Prezydent Tajwanu Lai Ching-te napisał na Facebooku, że "wojska na pierwszej linii są gotowe do obrony wyspy, ale Tajpej nie zamierza eskalować sytuacji". Ministerstwo Obrony Tajwanu poinformowało, iż 130 chińskich samolotów wojskowych oraz 22 jednostki marynarki wojennej i straży przybrzeżnej działały w pobliżu wyspy w ciągu ostatniej doby.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

90 chińskich samolotów przekroczyło linię mediany Cieśniny Tajwańskiej, umowną linię rozgraniczenia pomiędzy ChRL a Tajwanem. Resort obrony wyspy potwierdził, że we wtorek rano na północy Tajwanu odbyły się ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji.

Napięcia na linii Pekin - Tokio. Burza po słowach premier Japonii

Władze w Pekinie zaostrzyły retorykę w odniesieniu do Tajwanu po tym, jak premier Japonii Sanae Takaichi zasugerowała w ubiegłym miesiącu, że Tokio zareagowałoby militarnie na chiński atak na Tajwan. Chińskie media państwowe publikowały we wtorek kolejne plakaty propagandowe, przedstawiające między innymi "młot sprawiedliwości", który rozbija władze Tajwanu.

Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za nieodłączną część ChRL i dążą do przejęcia nad nim kontroli, nie wykluczając przy tym możliwości użycia siły. USA, podobnie jak większość krajów świata, nie utrzymują formalnych relacji dyplomatycznych z Tajwanem, ale zobowiązały się do pomagania mu w samoobronie i są jego największym dostawcą uzbrojenia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni