Na wtorek wydano ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu (pierwszy i drugi stopień) dla rejonów Olsztyna, Elbląga, Ostrołęki i Płocka. Alerty będą obowiązywać co najmniej do środowego południa. W województwach pomorskim, zachodniopomorskim, podlaskim, lubelskim i mazowieckich powieje silny wiatr. Mocniejsze podmuchy wystąpią zaś w woj. warmińsko-mazurskim.

Ponadto w pasie od Gdyni po Warszawę obowiązywać będzie we wtorek ostrzeżenie drugiego stopnia przed zawiejami śnieżnymi. "Prognozowane są zawieje i okresami zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu" - ostrzeżono.

Prognoza pogody. Wtorek z alertami, mróz i śnieg utrzymają się też w środę

Miejscami w centrum we wtorek przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 5 cm, na północnym wschodzie zwykle o 7-10 cm, a na Warmii i Mazurach do 15-20 cm. W czasie opadów widoczność może być ograniczona do około 500 m. Lokalnie na północy, głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej, możliwe burze.

Temperatura maksymalna od -4 st. C na południowym wschodzie do 1 st. C na zachodzie i 2 st. C na wybrzeżu; na obszarach podgórskich Karpat lokalnie -6 st. C.

W nocy z wtorku na środę wystąpią przelotne opady śniegu, które lokalnie utworzą pokrywę o grubości do 15 cm, a ograniczonej widoczności towarzyszyć mogą burze śnieżne nad morzem. Silny i porywisty wiatr w całym kraju będzie powodował zawieje oraz zamiecie przy temperaturach spadających miejscami nawet do -11 st. C.

Podobnie w środę przeważać będzie duże zachmurzenie z opadami śniegu, które najintensywniej wystąpią na północy i południowym zachodzie, lokalnie zwiększając pokrywę o 8 cm. Temperatura wyniesie od -6 st. C na południu do 3 st. C nad morzem. Silniejszy wiatr, osiągający w górach i na wybrzeżu do 100 km/h, będzie podtrzymywał lokalne zawieje oraz zamiecie śnieżne.

Atak zimy. Trudna sytuacja na Warmii i Mazurach

Jak poinformował we wtorek dyżurny zimowego punktu utrzymania dróg wojewódzkich w Olsztynie Ryszard Dulski, z powodu intensywnych opadów śniegu (nawet do 18 cm) oraz silnego wiatru, warunki drogowe w województwie warmińsko-mazurskim są wymagające.

Najpoważniejsze utrudnienia występują na skrzyżowaniu DK15 i DW536 między Lubawą a Nowym Miastem Lubawskim, gdzie dwie ciężarówki zablokowały przejazd. Mimo zaangażowania całego dostępnego sprzętu (blisko 200 pługów), na trasach zalega błoto i zawiewany śnieg.

Jednocześnie w Elblągu podniesiono alarm - silny wiatr spowodował tzw. cofkę, a poziom rzeki Elbląg przekroczył stan alarmowy (611 cm). "W związku z niekorzystnymi prognozami apelujemy do mieszkańców o czujność i zwracanie uwagi na kolejne komunikaty" - przekazał w mediach społecznościowych prezydent miasta Michał Missan.

Pogoda w Warszawie. Prognoza dla stolicy na wtorek i środę

Najbliższe dni w stolicy upłyną pod znakiem prawdziwie mroźnej i dynamicznej zimy. Przez całą dobę warszawiacy muszą liczyć się z sypiącym śniegiem, który łącznie może utworzyć 10-centymetrową warstwę, przy jednoczesnym silnym wietrze ograniczającym widoczność i utrudniającym poruszanie się po mieście.

Pogoda zacznie się uspokajać dopiero w środę, kiedy porywiste podmuchy i śnieżne zamiecie powoli ustąpią miejsca lżejszym opadom przy stałym mrozie sięgającym -5 st. C.

