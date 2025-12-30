Minister staje po stronie rolników. "Zgadzam się z tym, co mówią"

Gościem wtorkowego wydania "Debaty Gozdyry" był minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. W programie poruszono m.in. temat ogólnopolskiej akcji protestacyjnej rolników.

Manifestanci protestowali przeciwko ewentualnemu podpisaniu przez UE umowy z państwami Mercosur. Jak podkreślali, jest to porozumienie, które może doprowadzić do upadku wielu gospodarstw. Ma to wynikać z faktu, że na produkty rolne z Ameryki Południowej nie są nałożone tak restrykcyjne przepisy jak na te z Unii Europejskiej.

Minister rolnictwa o protestach ws. Mercosur. Uderza w poprzedni rząd

- Zgadzam się z tym, co mówili rolnicy, że my jesteśmy przeciw temu, żeby wprowadzić produkty, które są produkowane w innych realiach. Bo i warunki pogodowe zupełnie inne, środki ochrony roślin dopuszczone, które są zakazane w Europie czy też normy jakościowe dużo niższe do spełnienia - powiedział Krajewski. Stwierdził również, że zwolennikami negocjacji z państwami Mercosur byli członkowie poprzedniego rządu.

Gość Agnieszki Gozdyry podkreślił przy tym, że nie jest prawdą, że w Polsce nie można kontrolować takich produktów. - I my to będziemy robić - zadeklarował.



- To dzisiaj też tak działa, że jeśli jakiś produkt sprawdzany na granicy nie spełnia norm jakościowych, ma zafałszowane dane, to on może być niewpuszczony do Polski. I tak się dzieje. Transporty na granicach są zawracane także dzisiaj - zauważył minister rolnictwa.

