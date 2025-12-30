Fundacja Wolność i Demokracja, która wnioskowała o przeprowadzenie prac poszukiwawczych szacuje, że w nieujawnionych jeszcze dołach mogą znajdować się ciała nawet 90 ofiar. Zgoda wydana przez ukraińskie władze dotyczy działań, których celem jest odnalezienie drugiej mogiły ze szczątkami Polaków.

Poszukiwania ofiar zbrodni wołyńskiej. Prace przeprowadzi ukraińska firma

Maciej Dancewicz, wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja podkreślił w rozmowie z RMF FM, że wydana zgodna nie jest równoznaczna ze zgodą na ekshumacje. - Dopiero w wyniku prac poszukiwawczych i odnalezieniu mogiły, czyli tego dołu ze szczątkami, (...) będziemy mogli wystąpić o zgodę na ekshumacje - wyjaśnił.

Zgodnie z ukraińskim prawem prace w Puźnikach będą prowadzone przez jedną z tamtejszych firm. W działaniach będą mogli być jednak zaangażowani eksperci z Instytutu Pamięci Narodowej oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Poszukiwania zaplanowano na wiosnę ze względu na utrudnienia związane z obecnymi warunkami pogodowymi. Dancewicz przekazał RMF FM, że jeśli prace zostaną rozpoczęte w kwietniu, to jest możliwe ich zakończenie latem. Odnalezienie i zidentyfikowanie szczątków pomordowanych umożliwi urządzenie im pogrzebów.

Prace poszukiwawcze i ekshumacje w Ukrainie

To już kolejna zgoda Ukrainy dotycząca działań związanych z poszukiwaniem ofiar zbrodni wołyńskiej. W kwietniu rząd w Kijowie pozwolił na przeprowadzenie takich działań we wsi Ugły w obwodzie rówieńskim. Podobne operacje mają zostać podjęte po stronie ukraińskiej na terenie dawnych wsi Huta Pieniacka i Ostrówki. W Polsce analogiczne prace zaplanowane są w Sahryniu i Łaskowie.

Wiosną br. strona polska przeprowadziła też pierwsze ekshumacje w Puźnikach. W nocy z 12 na 13 lutego 1945 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali tam – według różnych źródeł – od 50 do 120 Polaków. W wyniku prac odnaleziono szczątki co najmniej 42 osób. Zostały one pochowane w Puźnikach 6 września.

Ukraińcy wydali też pozwolenie na prace ekshumacyjne szczątków żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Lwowa i pochowanych we Lwowie-Zboiskach. W ich wyniku ujawniono dwa zbiorowe groby, w których znajdowały się szczątki co najmniej 31 osób oraz liczne szczątki luźne należące prawdopodobnie do kolejnych kilkudziesięciu ofiar.

Przy szczątkach, jak informował IPN, znaleziono elementy oprzyrządowania i umundurowania wojskowego (m.in. guziki wojskowe, pasy, klamry, maski przeciwgazowe), a także przedmioty osobiste (medaliki, krzyżyki, różańce, polskie monety). Odnaleziono m.in. 11 nieśmiertelników z danymi pozwalającymi na ustalenie tożsamości żołnierzy.

Żołnierze Wojska Polskiego toczyli walki z Wehrmachtem na północnych przedpolach Lwowa 16 i 17 września 1939 roku. Uczestniczyły w nich m.in. 10. Brygada Kawalerii Stanisława Maczka, wówczas pułkownika dyplomowanego. W Zboiskach mogą także spoczywać żołnierze z innych jednostek Wojska Polskiego, w tym z idących z odsieczą oddziałów, którymi dowodził gen. Kazimierz Sosnkowski. Pogrzeb żołnierzy odbył się 14 listopada w Mościskach w Ukrainie.

