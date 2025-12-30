Według Ilnej, agencji informacyjnej związanej z irańskim ruchem robotniczym, protesty wybuchły na siedmiu teherańskich uniwersytetach, należących do najbardziej prestiżowych w kraju, oraz na uniwersytecie technicznym w Isfahanie, mieście położonym w centrum kraju.

Akcja studencka nastąpiła po poniedziałkowych protestach właścicieli sklepów w centrum Teheranu, dzień przed tymczasowym zamknięciem banków, szkół i firm w stolicy i większości prowincji w celu oszczędzania energii podczas mroźnej pogody.

Załamanie irańskiego riala. Trudna sytuacja gospodarcza w kraju

Rial irański osłabił się w stosunku do dolara i innych walut światowych - w momencie wybuchu protestów w niedzielę dolar amerykański kosztował około 1,42 miliona rialów, w porównaniu z 820 000 rialów rok temu - co wywindowało ceny importowe i zaszkodziło handlowi detalicznemu.

W niedzielę wybuchły spontaniczne demonstracje na największym w mieście targu telefonii komórkowej. Manifestanci protestują przeciwko wysokiej inflacji i pogarszającym się warunkom życia. Wystąpienia społeczne zaczęły rozprzestrzeniać się poza stolicę.

Agencja AFP zauważyła we wtorek obecność dużej liczby policjantów i służb bezpieczeństwa na głównych skrzyżowaniach w centrum Teheranu i wokół niektórych uniwersytetów, a także ponowne otwarcie niektórych sklepów w centrum stolicy, które zostały zamknięte poprzedniego dnia.

Protesty w Iranie. Prezydent chce rozmawiać z protestującymi

Prezydent Masud Pezeshkian - który w irańskim systemie władzy ma mniejszą władzę niż najwyższy przywódca ajatollah Ali Chamenei - spotkał się we wtorek z działaczami związkowymi i przedstawił propozycje rozwiązania kryzysu gospodarczego - przekazała agencja prasowa Mehr.

"Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych z prośbą o wysłuchanie uzasadnionych żądań protestujących poprzez nawiązanie dialogu z ich przedstawicielami, aby rząd mógł zrobić wszystko, co w jego mocy, aby rozwiązać problemy i działać odpowiedzialnie" - napisał w poście w mediach społecznościowych prezydent.

Według państwowej telewizji, przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf również wezwał do "niezbędnych działań ukierunkowanych na zwiększenie siły nabywczej obywateli", ale ostrzegł przed zagranicznymi agentami i przeciwnikami rządu próbującymi wykorzystać protesty.

W poniedziałek rząd ogłosił zastąpienie prezesa banku centralnego byłym ministrem gospodarki i finansów Abdolnasserem Hemmatim.

