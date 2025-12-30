Cofka na Zalewie Wiślanym, woda zalała Frombork. Policja apeluje do mieszkańców

Frombork został zalany w wyniku cofki. Aby uchronić miasto przed podwyższającym się stanem wody w Zalewie Wiślanym, straż pożarna ułożyła worki z piaskiem wzdłuż ulicy Portowej we Fromborku.

"W związku z gwałtownymi warunkami pogodowymi i bardzo silnym wiatrem, woda z Zalewu Wiślanego wdziera się do Fromborka. Sytuacja jest dynamiczna i może się szybko pogarszać. Prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, jeśli nie ma takiej konieczności, pozostańcie w domach" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

"Zabezpieczcie mienie, szczególnie piwnice, garaże i posesje znajdujące się na niżej położonych terenach, nie parkujcie samochodów w pobliżu zalewu ani na terenach zagrożonych zalaniem, stosujcie się do poleceń służb ratunkowych i komunikatów lokalnych" - apeluje do mieszkańców policja.

Cofka na Zalewie Wiślanym. Woda wdarła się do Fromborka

Sytuacje utrudniają wysokie fale na Zalewie Wiślanym. Woda jest wpychana na ląd przez północny wiatr kanałem Kopernika. Niebezpiecznie jest także w miejscowości Suchacz, gdzie woda przelewa się przez nadbrzeże portowe.

Rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz zdementował natomiast informacje, według których doszło do zalania przepompowni ścieków we wsi Janówek - nic takiego nie miało miejsca.

Bardzo trudne warunki panują także na drogach. Ponadto w wyniku śnieżyc i silnego wiatru doszło do uszkodzeń w infrastrukturze energetyucznej - prądu ma brakować w ok. 120 gospodarstwach domowych, ale awarie są na bieżąco usuwane.

