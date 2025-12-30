Sprawą zajmuje się Lubelski Wydział Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

"Akt oskarżenia objął 4 osoby: Edgara K., Piotra W. (byłego wiceministra MSZ), Marcina J. (byłego dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ) oraz Beatę B. (byłą zastępczynię dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ)" - przekazała we wtorek Prokuratura Krajowa.

Piotr W. pełnił wspomnianą funkcję w rządzie PiS w latach 2018-2023.

Afera wizowa. Były wiceszef MSZ oskarżony

Były wiceszef MSZ został oskarżony o popełnienie jednego przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień.

"Przekroczenie uprawnień polegało na naruszeniu obowiązujących w ministerstwie procedur związanych z rejestracją i obiegiem dokumentów, podejmowaniu nieuzasadnionych interwencji dotyczących przyspieszania procedur wizowych w zakresie cudzoziemców, których dane otrzymywał od Edgara K." - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Prokuratorzy uważają, że rola byłego wiceszefa resortu w całym procederze polegała na przyjmowaniu i przekazywaniu poza oficjalnym obiegiem list cudzoziemców, wydawaniu poleceń przyjmowania wniosków wizowych poza kolejnością, żądaniu informacji o przebiegu postępowań i powodach odmów oraz przekazywaniu Edgarowi K. danych i dokumentów związanych z procedurą nadawania wiz.

Śledczy podkreślili, że W. za swoje działania nie otrzymywał korzyści majątkowych. Łapówki miał natomiast przyjmować Edgar K.

Afera w MSZ. Chodzi o sprzedaż wiz cudzoziemcom

Tzw. afera wizowa wybuchła latem 2023 r. W sierpniu 2023 r. Piotr Wawrzyk, który odpowiadał wówczas za sprawy konsularne, w tym za system wydawania wiz, został odwołany z funkcji sekretarza stanu w MSZ.

Jako powód podano "brak satysfakcjonującej współpracy". Kilka dni później ówczesny premier Mateusz Morawiecki przyznał, że dymisja Wawrzyka związana jest z działaniami CBA.

W kolejnych dniach media zaczęły ujawniać nieprawidłowości przy wydawaniu wiz. Opisano m.in. sprawę imigrantów udających ekipy filmowe z Bollywood, którzy za pieniądze mieli otrzymać polskie wizy. Pojawiły się też wówczas informacje o tym, że w kwietniu 2023 r. został zatrzymany współpracownik Wawrzyka, Edgar K. Prokuratura ustaliła, że K. otrzymał łapówki za wizy od 607 osób.



W styczniu 2024 r. Wawrzyk został zatrzymany przez funkcjonariuszy lubelskiej delegatury CBA w śledztwie dotyczącym płatnej protekcji w związku z przyspieszaniem procedur wizowych.

Powołana w grudniu 2023 r. sejmowa komisja śledcza bada nadużycia, zaniedbania i zaniechania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w okresie od 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2023 r. Przesłuchała ponad 30 świadków, w tym byłego szefa MSZ Zbigniewa Raua, b. premiera Mateusza Morawieckiego i b. wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego

