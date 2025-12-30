Jak informowała niedawno agencja Reutera, ze zdjęć satelitarnych wynika, że we wschodniej Białorusi rozmieszczono już trzy wyrzutnie rosyjskich hipersonicznych rakiet Oriesznik. I chociaż Mińsk zapowiada, że na terytorium całego kraju zostanie rozmieszonych 10 takich systemów, w materiale filmowym z prezentacji tej broni nie pokazano ani jednej wyrzutni.

Białoruś chwali się Oriesznikami. "Prawdopodobnie nie są gotowe do walki"

Ukraiński serwis Defense Express zauważa, że na nagraniu opublikowanym przez białoruski resort obrony widać jedynie 70 żołnierzy.

Какой Новый год без «Орешника»?



Обещали — показываем.



Так выглядит ритуал заступления на боевое дежурство подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник».



Подробнее 👉https://t.co/mdYoCyri6f pic.twitter.com/OInFIIabo1 — Минобороны Беларуси (@MOD_BY) December 30, 2025

W publikacji podkreślono, że z tego względu jest mało prawdopodobne, iż Białorusini sfilmowali chociaż jeden system Oriesznik, ponieważ powinien on obejmować wiele wyrzutni, stanowisko dowodzenia oraz wiele pojazdów łączności i wsparcia.

"Prawdopodobnie na Białorusi nie ma obecnie żadnego systemu gotowego do walki. Nie wyklucza to jednak stopniowego rozmieszczania w tym kraju jednostek rosyjskich Strategicznych Wojsk Rakietowych, które mają otrzymać rakiety i osiągnąć gotowość bojową w 2026 roku lub później" - czytamy w Defense Express.

Oriesznik na Białorusi. Rosja użyła tej broni przeciwko Ukrainie

Do tej pory na Białorusi zaprezentowano jedynie trzy pojazdy z całego systemu Oriesznik. Jeden z nich to opancerzony pojazd zabezpieczenia, a inny to pojazd wsparcia bojowego, będący w zasadzie - jak zauważa Defense Express - wojskowym food truckiem.

Oriesznik to rakieta balistyczna średniego zasięgu (5,5 tys. km). Jest to broń hipersoniczna, co oznacza, że osiąga prędkość ponad ponad 6 tys. km/h. Przypuszcza się, że system ten mógł powstać na bazie innej broni - pocisku RS-26 Rubież lub RS-24 Jars. Rosja po raz pierwszy użyła Oriesznika w listopadzie 2024 roku do ataku na ukraińskie miasto Dniepr.

W grudniu 2024 roku Władimir Putin zapowiedział po spotkaniu z Alaksandrem Łukaszenką, że system ten może zostać rozmieszczony na Białorusi w drugiej połowie 2025 roku.

