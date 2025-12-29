Prezydent Ukrainy odniósł się do sprawy podczas poniedziałkowego czatu z dziennikarzami. Magda Sakowska pytała czy w ocenie Wołodymyra Zełenskiego obecność wojsk międzynarodowych w Ukrainie jest warunkiem koniecznym dla jakichkolwiek gwarancji bezpieczeństwa.

- Szczerze mówiąc: tak. Uważam, że obecność wojsk międzynarodowych to realne gwarancje bezpieczeństwa. To wzmocnienie gwarancji, które partnerzy już nam oferują. To przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa dla obywateli Ukrainy. Zarówno cywilów, jak i żołnierzy - odparł prezydent.

Dodał również, że obecność międzynarodowych wojsk dawałaby poczucie stabilności dla ukraińskiego biznesu oraz zagranicznych inwestorów. - Pewność, że Putin nie powróci z kolejną agresją przeciwko pokojowej Ukrainie - podkreślił Zełenski.

Negocjacje pokojowe. Rosja żąda Donbasu

Ukraiński prezydent zorganizował konferencję po niedzielnych negocjacjach z Donaldem Trumpem w Mar-a-Lago na Florydzie. Przywódca USA oświadczył, że porozumienie pokojowe zostało uzgodnione w 95-procentach. Nadal pozostają jednak kwestie, którymi zespoły robocze obu państw mają zająć się najbliższych tygodniach.

Jedną z nich jest sprawa podziału terytoriów, w szczególności Donbasu. Rosja żąda, by Ukraina całkowicie wycofała się z regionu, czyli z obwodów ługańskiego i donieckiego. Kijów częściowo kontroluje drugi z obwodów, w tym miasta-twierdze, czyli Słowiańsk i Kramatorsk. Te zaś blokują Rosjanom możliwość ruszenia w głąb terytorium broniącego się przed inwazją państwa.

Plan pokojowy Ukrainy. Zełenski mówi o referendum

W poniedziałek Zełenski oświadczył również, że 20-punktowy plan pokojowy powinien być przedmiotem krajowego referendum, do zorganizowania którego potrzebne jest 60-dniowe zawieszenie broni.

W odpowiedzi Kreml oświadczył, że przerwanie walk jest możliwe tylko w przypadku wycofania się Ukraińców z granic administracyjnych Donbasu.

