Jak opisuje wrocławska redakcja, straż pożarna przed godziną 11.00 otrzymała zgłoszenie o wycieku chemikaliów składowanych w 56., 1000-litrowych pojemnikach na terenie zakładu w miejscowości Wróblowice w gminie Miękinia na Dolnym Śląsku.

- Potwierdzamy, że na terenie zakładu zajmującego się przetwórstwem chemicznym doszło do wycieku - poinformował w rozmowie z polsatnews.pl st. asp. Łukasz Porębski z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Zaznaczył, że na miejscu pracują strażacy i ich działania mogą potrwać kilka godzin. Następnie oględziny przeprowadzą policyjni technicy, wraz z biegłym i prokuratorem. - Nie ma zagrożenia dla osób postronnych - zapewnił st. asp. Porębski.

Wróblowice. Czy wyciek chemikaliów to akt dywersji?

Mł. bryg. Janusz Bębas ze straży pożarnej w Środzie Śląskiej przekazał "Gazecie Wrocławskiej", że na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej oraz grupa chemiczna z Wrocławia. Wyjaśnił, że do rozszczelnienia mauzerów, czyli pojemników o pojemności 1000 litrów. "W tej chwili te substancje są odpompowywane do pojemników, które nie zostały uszkodzone" - wyjaśnił Bębas.

"Gazeta Wrocławska" powołuje się na swoje nieoficjalne ustalenia, według których w zgłoszeniu o wycieku padły słowa o akcie dywersji. - Nie potwierdzamy tej informacji - przekazał nam st. asp. Porębski z KWP we Wrocławiu.

Jak wskazuje "Gazeta Wrocławska", treści zgłoszenia nie ujawniają również strażacy. Zapewniają natomiast, że sytuacja została opanowana.

