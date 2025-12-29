Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla 13 województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz dla znacznej części woj. pomorskiego, śląskiego, północy woj. lubelskiego i wschodu woj. zachodniopomorskiego.

Na tych terenach prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura powietrza obniży się tam do około -3 st. C, temperatura przy gruncie do około -7 st. C.

Ostrzeżenie IMGW przed oblodzeniami. Trudne warunki utrzymają się do sylwestra

Instytut przewiduje, że ujemna temperatura powietrza utrzyma się do środy 31 grudnia, czyli sylwestra. Alerty obowiązują od poniedziałku 29 grudnia od godz. 15.00 do wtorku 30 grudnia do godz. 7.00.

IMGW przypomina, że ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

Warszawa. Przygotowania do intensywnych opadów deszczu i śniegu

Osobne ostrzeżenie przed trudnymi warunkami na jezdniach i chodnikach wydały władze Warszawy.

"Apelujemy do wszystkich zarządców terenów, aby również podejmowali odpowiednie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Zachowajcie ostrożność, zarówno jako kierowcy, jak i piesi" - czytamy w komunikacie warszawskich urzędników opublikowanym na platformie X.

Jednocześnie zapewniono, że służby drogowe pozostają gotowe do pracy. "Służby i ekipy Zarządu Oczyszczania Miasta są w pełnej gotowości! 42 posypywarki na mostach, wiaduktach i stromych ulicach, jak np. Tamka czy Belwederska. Akcja rozpoczęła się o godz. 4.30 i dotyczy 240 km dróg" - podkreślono we wpisie.

