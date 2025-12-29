Spotkanie koalicji chętnych po rozmowie Trump-Zełenski. Macron zdradził szczegóły

Emmanuel Macron napisał w mediach społecznościowych, że uczestniczył w telekonferencji europejskich przywódców z Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim, a następnie rozmawiał bezpośrednio z ukraińskim prezydentem.

Polska była w telekonferencji reprezentowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Oprócz niego i Macrona, wzięli w niej udział prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Norwegii Jonas Gahr Stoere, premier Włoch Giorgia Meloni, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Spotkanie koalicji chętnych. Macron zdradził szczegóły

"Kraje wchodzące w skład koalicji chętnych spotkają się na początku stycznia w Paryżu aby sfinalizować konkretny wkład każdego z nich" na rzecz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy - napisał w poniedziałek na X Macron.

ZOBACZ: "Cały świat docenia Trumpa". Komentarze po negocjacjach na Florydzie

Jak zaznaczył francuski prezydent "gwarancje bezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju". Zapewnił też, że w sprawie tych gwarancji zostały poczynione postępy.

Spotkanie Trump-Zełenski. Przywódcy ocenili rozmowę

Prezydent USA po spotkaniu z Zełenskim ocenił, że strony są bardzo blisko porozumienia pokojowego. Według Trumpa uzgodniono ok. 95 proc. kwestii, a najbardziej sporne pozostają sprawy terytorialne. Według niego Ukraina powinna oddać nieokupowane terytoria, zanim przejmie je Rosja.

ZOBACZ: Koniec spotkania Zełenski-Trump. "Osiągnęliśmy ogromny postęp"

Według relacji prezydenta Ukrainy, w 100 proc. uzgodniono gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy w wymiarze militarnym, natomiast 20-punktowy plan pokojowy jest gotowy w 90 proc. - Zgadzamy się, że gwarancje bezpieczeństwa są kluczowym kamieniem milowym w osiągnięciu trwałego pokoju - powiedział Zełenski.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni