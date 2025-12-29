O próbie sprzedaży rosyjskiego myśliwca Su-57 Indiom donosi m.in. poruszający tematykę obronności ukraiński serwis Defense Express.

Cytowany przez portal Wadim Badecha, dyrektor generalny rosyjskiej United Aircraft Corporation podkreślił, że Hindusi są wyłącznym partnerem w budowie rosyjskich samolotów. Dodał, że New Delhi i Moskwę łączą w tej kwestii ponad 60-letnie relacje, począwszy od budowy radzieckich MiG-ów-21.

Myśliwiec Su-57. Rosjanie twierdzą, że jest lepszy niż F-35

Oferta Su-57 w wersji "E" (eksportowej) obejmuje pełną wymianę dokumentacji projektowej, silników, systemów radarowych, integrację sztucznej inteligencji, technologii stealth utrudniającej wykrycie przez radary oraz kodu źródłowego oprogramowania. Pozwala to na pełną modyfikację i edycję przez indyjskich inżynierów, zgodnie z wymaganiami i potrzebami sił zbrojnych ich państwa.

Rosjanie twierdzą, że myśliwiec Si-57 jest prawdziwie "autonomiczny" i nie ma żadnych "słabych punktów", "ukrytych przełączników" ani innych możliwości ograniczających jego techniczne wykorzystanie. Nawiązali w ten sposób do amerykańskich F-35, gdzie podobny problem wywołał falę zaniepokojenia w Europie. Pentagon zdementował jednak te doniesienia, podkreślając, że w amerykańskich samolotach nie znajdują się elementy pozwalające na ich zdalne wyłączenie.

"Najlepszy samolot świata". Rosja szuka zagranicznych odbiorców

Moskwa od dłuższego czasu podejmuje wysiłki mające na celu sprzedaż myśliwców Su-57. Prawdopodobnie pierwszym zagranicznym klientem najbardziej zaawansowanej rosyjskiej maszyny została Algiera.

Chociaż w 2019 r. Władimir Putin przedstawiał Su-57 jako "najlepszy samolot na świecie", zainteresowanie maszyną wciąż pozostaje niewielkie. Władze w New Delhi odrzuciły wcześniejsze propozycje kupna tego samolotu, jednak Rosja wciąż próbuje zawrzeć w tej sprawie kontrakt z Indami.

Jak zauważa Defense Express, niektóre kręgi w Indiach są przeciwne nabywaniu rosyjskiego myśliwca, twierdząc, że lepszy może okazać się projekt indyjskiego odpowiednika pod nazwą AMCA. Tymczasem Rosjanie przeprowadzili analizę lokalnego rynku. Wynika z niej, że indyjski przemył obronny posiada obecnie ok. 50 proc. zasobów niezbędnych do wspólnej produkcji myśliwców Su-57.

