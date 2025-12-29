Rosja reaguje na spotkanie Zełenskiego z Trumpem. Stawia warunek Ukrainie

Świat

Rzecznik Kremla oświadczył, że dojdzie do zaprzestania walk, jeśli Ukraina wycofa się z granic administracyjnych Donbasu. To najtrudniejszy element negocjacji, ponieważ w regionie Kijów kontroluje miasta-twierdze, które uniemożliwiają Rosjanom marsz w głąb Ukrainy.

Władimir Putin, prezydent Rosji, siedzi przy stole i przemawia.
AP / Pool Sputnik Kremlin / Mikhail Metzel
Prezydent Rosji Władimir Putin chce całkowitej kontroli nad Donbasem

Po rozmowach z Donaldem Trumpem w Mar-a-Lago Wołodymyr Zełenski oświadczył, że postanowienia 20-punktowego planu pokojowego powinny być przedmiotem decyzji ukraińskiego społeczeństwa w referendum. Zaznaczył również, że do zorganizowania głosowania konieczne jest 60-dniowe zawieszenie broni.

 

Tymczasem rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził w poniedziałek, iż warunkiem przerwania walk jest decyzja Kijowa o wycofaniu wojsk z granic administracyjnych Donbasu. Oznaczałoby to odwrót również z kontrolowanej przez Ukrainę części obwodu donieckiego. Znajdują się tam miasta-twierdze: Słowiańsk i Kramatorsk blokujące ofensywę Rosjan na zachód.

Negocjacje pokojowe. Rosja odpowiada po negocjacjach w USA

Po niedzielnych rozmowach w Mar-a-Lago Trump oświadczył, że strona amerykańska i ukraińska uzgodniły plan pokojowy w 95 procentach. Dodał jednak, iż do uzgodnienia pozostały jedna-dwie drażliwe kwestie. Prezydenci na wspólnej konferencji prasowej przyznali, że nierozwiązaną sprawą pozostaje temat podziału terytoriów między Rosję i Ukrainę.

 

Komentując negocjacje pokojowe, Pieskow stwierdził też, że prezydent USA i Władimir Putin podczas swojej rozmowy telefonicznej nie omawiali kwestii świątecznego rozejmu. Dodał, że w "najbliższym czasie" prezydenci mają skontaktować się ponownie.

 

Rzecznik wskazał też, że w ocenie Kremla jest "niewłaściwe" publicznie komentowanie kwestii utworzenia strefy wolnego handlu w Donbasie oraz pomysłu wspólnego zarządzania elektrownią jądrową w Zaporożu. Ponadto Pieskow zaznaczył, że Rosja postrzega zakończenie konfliktu zbrojnego w Ukrainie w perspektywie osiągnięcia swoich celów.

 

WIDEO: "Systemowe stosowanie tortur". Ukraiński jeniec o niewoli u Rosjan
Jakub Krzywiecki / wka / polsatnews.pl
