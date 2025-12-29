Po rozmowach z Donaldem Trumpem w Mar-a-Lago Wołodymyr Zełenski oświadczył, że postanowienia 20-punktowego planu pokojowego powinny być przedmiotem decyzji ukraińskiego społeczeństwa w referendum. Zaznaczył również, że do zorganizowania głosowania konieczne jest 60-dniowe zawieszenie broni.

Tymczasem rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził w poniedziałek, iż warunkiem przerwania walk jest decyzja Kijowa o wycofaniu wojsk z granic administracyjnych Donbasu. Oznaczałoby to odwrót również z kontrolowanej przez Ukrainę części obwodu donieckiego. Znajdują się tam miasta-twierdze: Słowiańsk i Kramatorsk blokujące ofensywę Rosjan na zachód.

Negocjacje pokojowe. Rosja odpowiada po negocjacjach w USA

Po niedzielnych rozmowach w Mar-a-Lago Trump oświadczył, że strona amerykańska i ukraińska uzgodniły plan pokojowy w 95 procentach. Dodał jednak, iż do uzgodnienia pozostały jedna-dwie drażliwe kwestie. Prezydenci na wspólnej konferencji prasowej przyznali, że nierozwiązaną sprawą pozostaje temat podziału terytoriów między Rosję i Ukrainę.

Komentując negocjacje pokojowe, Pieskow stwierdził też, że prezydent USA i Władimir Putin podczas swojej rozmowy telefonicznej nie omawiali kwestii świątecznego rozejmu. Dodał, że w "najbliższym czasie" prezydenci mają skontaktować się ponownie.

Rzecznik wskazał też, że w ocenie Kremla jest "niewłaściwe" publicznie komentowanie kwestii utworzenia strefy wolnego handlu w Donbasie oraz pomysłu wspólnego zarządzania elektrownią jądrową w Zaporożu. Ponadto Pieskow zaznaczył, że Rosja postrzega zakończenie konfliktu zbrojnego w Ukrainie w perspektywie osiągnięcia swoich celów.

