Nigeryjskie władze, na które powołuje się BBC, podały, że do wypadku doszło na autostradzie w miejscowości Makun w południowo-zachodniej części Nigerii.

Lexus, którym podróżował Anthony Joshua, zderzył się z zaparkowaną ciężarówką. Póki co nie wiadomo, czy 36-letni brytyjski pięściarz, który ma nigeryjskie korzenie, siedział za kierownicą, czy był pasażerem.

Zginęły dwie osoby, Anthony Joshua ranny

Lokalne media podały, że w wyniku wypadku zginęły dwie osoby. Sam Joshua wyszedł z wypadku niemal bez szwanku. "Policja potwierdza, że Joshua odniósł drobne obrażenia, ale jego stan jest dobry" - informuje BBC. Miejscowa policja przekazała, że pięściarz został przetransportowany do szpitala.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać oszołomionego sportowca siedzącego bez koszulki we wraku samochodu.

ZOBACZ: Tragedia po gali w Tokio. Dwóch japońskich pięściarzy nie żyje

Anthony Joshua to jeden z najlepszych pięściarzy wagi ciężkiej ostatniej dekady. Był mistrzem olimpijskim z Londynu oraz mistrzem świata kategorii ciężkiej. Później jego kariera wyhamowała. Joshua swoje pasy stracił cztery lata temu na rzecz obecnego czempiona Ołeksandra Usyka. Z Ukraińcem przegrał również rewanż.

Niedawno powrócił na ring po rocznej przerwie i na gali w Miami pokonał przez techniczny nokaut w szóstej rundzie influencera Jake'a Paula.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni