Poważny wypadek byłego mistrza świata. Zginęły dwie osoby

Świat

Były mistrz świata w wadze ciężkiej Anthony Joshua uczestniczył w tragicznym wypadku drogowym w Nigerii. Auto, którym podróżował, zderzyło się z innym zaparkowanym pojazdem. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby, a sam pięściarz został ranny i trafił do szpitala.

Pięściarz Anthony Joshua w rękawicach bokserskich, ubrany w kamizelkę z motywem kamuflażu, stoi przed flagą Nigerii.
AP/Lynne Sladky
Anthony Joshua

Nigeryjskie władze, na które powołuje się BBC, podały, że do wypadku doszło na autostradzie w miejscowości Makun w południowo-zachodniej części Nigerii.

 

Lexus, którym podróżował Anthony Joshua, zderzył się z zaparkowaną ciężarówką. Póki co nie wiadomo, czy 36-letni brytyjski pięściarz, który ma nigeryjskie korzenie, siedział za kierownicą, czy był pasażerem.

Zginęły dwie osoby, Anthony Joshua ranny

Lokalne media podały, że w wyniku wypadku zginęły dwie osoby. Sam Joshua wyszedł z wypadku niemal bez szwanku. "Policja potwierdza, że Joshua odniósł drobne obrażenia, ale jego stan jest dobry" - informuje BBC. Miejscowa policja przekazała, że pięściarz został przetransportowany do szpitala.

 

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać oszołomionego sportowca siedzącego bez koszulki we wraku samochodu.

 

ZOBACZ: Tragedia po gali w Tokio. Dwóch japońskich pięściarzy nie żyje

 

Anthony Joshua to jeden z najlepszych pięściarzy wagi ciężkiej ostatniej dekady. Był mistrzem olimpijskim z Londynu oraz mistrzem świata kategorii ciężkiej. Później jego kariera wyhamowała. Joshua swoje pasy stracił cztery lata temu na rzecz obecnego czempiona Ołeksandra Usyka. Z Ukraińcem przegrał również rewanż.

 

Niedawno powrócił na ring po rocznej przerwie i na gali w Miami pokonał przez techniczny nokaut w szóstej rundzie influencera Jake'a Paula.

 

Dawid Kryska / mjo / polsatnews.pl
