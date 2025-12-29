Według ustaleń fundacji Aid to the Church in Need 183 duchownym z 212 porwanym w Nigerii w ciągu ostatniej dekady udało się zbiec z niewoli lub zostało zwolnionych. "W ciągu ostatniej dekady Kościół katolicki w Nigerii zmagał się z niepokojącą falą porwań księży, seminarzystów i personelu duchownego" - podała agencja Vatican News.

Sprawcami porwań są organizacje terrorystyczne powiązane z Państwem Islamskim: Boko Haram i Prowincja Zachodnioafrykańska Państwa Islamskiego. Odpowiedzialnością za akty terroru ACN obarcza także milicje z plemienia Fulani.

"Choć konflikty te przedstawiane są niekiedy jako konflikty na tle etnicznym i ekonomicznym, w praktyce dotyczą one przede wszystkim społeczności chrześcijańskich i mają wymiar religijny" - przekazała fundacja.

Fundacja Aid to the Church in Need: Terroryści porywają chrześcijan dla okupu

Według raportu uprowadzenia chrześcijańskich duchownych na stałe wpisały się w działalność organizacji terrorystycznych działających w środkowej i środkowo-zachodniej Afryce. Motywacją jest chęć zarobku - zdecydowana większość porwań dokonywana jest dla okupu.

"Porwania stały się wysoce dochodowym przemysłem przestępczym, wykorzystywanym zarówno do finansowania działalności terrorystycznej, jak i do utrzymywania siatek zbrojnego bandytyzmu" - podała ACN.

"Duchowni są częstymi celami, ponieważ można ich łatwo zidentyfikować, na ogół nie są chronieni, a ich społeczności dokładają nadzwyczajnych wysiłków, aby ich uwolnić" - wyjaśnia fundacja.

Prześladowani nie tylko duchowni. Uprowadzono uczniów katolickiej szkoły

Terroryści porywają w Nigerii nie tylko duchownych. W czwartek agencja Vatican News poinformowała o uwolnieniu ostatnich 130 uczniów uprowadzonych katolickiej szkoły Św. Marii w Papiri. Dzieci przebywały w niewoli od końca listopada.

"Potwierdzamy, że dzięki wspólnym wysiłkom rządu Nigerii i agencji bezpieczeństwa udało się uratować łącznie 230 dzieci i pracowników. Za to pozostajemy dozgonnie wdzięczni" - powiedział biskup diecezji Kontagora Bulus Dauwa Yohanna cytowany przez agencję Vatican News.

W sobotę bombardowanie celów związanych z Państwem Islamskim przeprowadziły Stany Zjednoczone, potwierdzono śmierć kilku członków organizacji. "Stany Zjednoczone nie pozwolą radykalnemu islamskiego terrorowi prosperować" - podsumował naloty Donald Trump cytowany przez agencję w Watykanie.

