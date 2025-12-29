Ukradł ponad milion złotych. Zuchwała kradzież w wigilijny wieczór

Do zuchwałej kradzieży doszło w Wigilię w Bytowie. Właściciele jednego z domów wyjechali do rodziny na wigilijną wieczerzę. Postanowił to wykorzystać pewien 36-latek, który wyważając okno garażowe dostał się do wnętrza budynku.

Rabuś przeszukując dom, w jednym z pomieszczeń odnalazł worki wypełnione banknotami. Mężczyzna wziął je na ramię i odjechał pozostawionym nieopodal samochodem.

Jak się okazało łupem włamywacza padła prawdziwa fortuna. - Gdy właściciele wrócili z Wigilii, widząc wyważone okno wezwali policjantów. Oszacowali też, że w workach było ponad milion złotych w gotówce, którą przechowywali z prowadzonych działalności - wyjaśnił sierż. szt. Dawid Łaszcz z KPP w Bytowie.

Ukradł milion złotych w gotówce. Rabuś w rękach policji

Rabuś nie nacieszył się swoim łupem zbyt długo. Dzięki nagraniom z monitoringu policjantom szybko udało się odnaleźć sprawcę włamania.

- W niespełna dobę policjanci dotarli do sprawcy, którym okazał się 36-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego. We wnętrzu swojego mieszkania miał porozrzucane skradzione banknoty o różnych nominałach. Przyznał, że to on stoi za kradzieżą. Cała kwota wróciła do zgłaszających - przekazał sierż. szt. Dawid Łaszcz.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Został wobec niego zastosowany dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Za to przestępstwo grozi mu kara do 10 lat więzienia.

