Ogień pojawił się w budynku ZUS w Sztumie przy ul. Mickiewicza w poniedziałek 29 grudnia ok. godz. 11:30. Na miejscu działało 11 zastępów straży pożarnej. Z obiektu ewakuowano 80 osób. Ogień objął dach, który był w trakcie remontu.

Sztum. Pożar budynku ZUS. Policja będzie badać przyczyny

- Pożar jest już dogaszony, ratownicy zabezpieczają luźne dachówki - powiedział polsatnews.pl kpt. Piotr Spiżewski z PSP w Sztumie. Dodał, że nie ma osób poszkodowanych.

- Udało się to bardzo szybko złapać jak na tak rozległy pożar i obronić drugi budynek. Generalnie ratownicy kończą działania - podkreślił kpt. Spiżewski.

Akcję gaśniczą prowadzili strażacy z PSP ze Sztumu, wspierana przez jednostki OSP z Białej Góry, Gościszewa i Postolina. Straż pożarna prosi mieszkańców o zachowanie bezpieczeństwa i niezbliżanie się do miejsca zdarzenia.

W związku z prowadzoną akcją ulica Mickiewicza od skrzyżowania z Lipową do ronda Powiśla jest zamknięta. Częściowo nieprzejezdna jest droga krajowa nr 55, gdzie wprowadzono ruch wahadłowy. Przyczyna pożaru będzie ustalana przez policję.

