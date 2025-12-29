"Bombowy cyklon" lub "bomba cyklonowa" to szybko pogłębiający się obszar niskiego ciśnienia, który powoduje pogorszenie warunków atmosferycznych.

Alerty pogodowe w USA. Objęto nimi miliony ludzi

Amerykańska Narodowa Służba Meteorologiczna prognozuje, że intensywne opady śniegu, zamiecie śnieżne, ekstremalnie niskie temperatury i niszczycielskie wiatry mogą stworzyć niebezpieczne warunki od Dakoty Północnej po południową Minnesotę i Iowa. Według synoptyków warunki te mają wystąpić już w poniedziałek 29 grudnia.

Ostrzeżenia przed wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych zostały wydane dla ponad 40 milionów Amerykanów. Spodziewane są opady śniegu od 7,5 do 20 cm i porywy wiatru o prędkości do 72 km/h.

W niektórych częściach kraju pokrywa śnieżna może przekraczać 50 cm. Według synoptyków taka sytuacja może wystąpić w Minnesocie, gdzie spodziewane są opady śniegu od 23 do 60 cm oraz porywy wiatru o prędkości do 96 km/h.

Trudne warunki pogodowe w USA. Odwołano tysiące lotów

Amerykański dziennik "New York Post" wskazuje, że śnieg zalegający w Nowym Jorku może pogorszyć warunki na drogach, gdy pojawią się zimniejsze powietrze i marznący deszcz. Gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul ogłosiła stan wyjątkowy na terenie ponad połowy stanu.

Według serwisu Flightradar24, który śledzi ruch lotniczy w czasie rzeczywistym, już w piątek odwołano co najmniej 1,5 tys. lotów w Nowym Jorku. W sobotę odwołano lub opóźniono natomiast ponad 9 tys. połączeń na terenie całego kraju.

