"Bombowy cyklon" w USA. Wydano alerty dla 40 milionów ludzi

Świat

Ponad 40 milionów Amerykanów zostało objętych stanem zagrożenia w związku z potężną burzą śnieżną, która ma przetoczyć się przez USA. Synoptycy przewidują, że w niektórych częściach kraju może spaść ponad 50 cm śniegu. Meteorolodzy wyjaśniają, że ma to związek z wystąpieniem tzw. bombowego cyklonu.

Kilka zasypanych śniegiem skuterów śnieżnych stojących na zaśnieżonym terenie.
Cara Anna/AP
Amerykanie przygotowują się na ekstremalne warunki pogodowe

"Bombowy cyklon" lub "bomba cyklonowa" to szybko pogłębiający się obszar niskiego ciśnienia, który powoduje pogorszenie warunków atmosferycznych.

Alerty pogodowe w USA. Objęto nimi miliony ludzi

Amerykańska Narodowa Służba Meteorologiczna prognozuje, że intensywne opady śniegu, zamiecie śnieżne, ekstremalnie niskie temperatury i niszczycielskie wiatry mogą stworzyć niebezpieczne warunki od Dakoty Północnej po południową Minnesotę i Iowa. Według synoptyków warunki te mają wystąpić już w poniedziałek 29 grudnia.

 

ZOBACZ: Zdjęcia Google wkraczają w nową erę. Premiera już za rogiem

 

Ostrzeżenia przed wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych zostały wydane dla ponad 40 milionów Amerykanów. Spodziewane są opady śniegu od 7,5 do 20 cm i porywy wiatru o prędkości do 72 km/h.

 

W niektórych częściach kraju pokrywa śnieżna może przekraczać 50 cm. Według synoptyków taka sytuacja może wystąpić w Minnesocie, gdzie spodziewane są opady śniegu od 23 do 60 cm oraz porywy wiatru o prędkości do 96 km/h.

Trudne warunki pogodowe w USA. Odwołano tysiące lotów

Amerykański dziennik "New York Post" wskazuje, że śnieg zalegający w Nowym Jorku może pogorszyć warunki na drogach, gdy pojawią się zimniejsze powietrze i marznący deszcz. Gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul ogłosiła stan wyjątkowy na terenie ponad połowy stanu.

 

ZOBACZ: Wyciek chemikaliów na Dolnym Śląsku. Akcja służb pod Wrocławiem

 

Według serwisu Flightradar24, który śledzi ruch lotniczy w czasie rzeczywistym, już w piątek odwołano co najmniej 1,5 tys. lotów w Nowym Jorku. W sobotę odwołano lub opóźniono natomiast ponad 9 tys. połączeń na terenie całego kraju.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Systemowe stosowanie tortur". Ukraiński jeniec o niewoli u Rosjan
Adam Gaafar / mjo / polsatnews.pl / New York Post
Czytaj więcej
ALERTY POGODOWEPOGODAŚNIEGŚWIATUSAWARUNKI POGODOWE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 