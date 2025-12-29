Prof. Agata Bielik-Robson w "Najważniejszych pytaniach", Oglądaj od 18
Polska
Gościem poniedziałkowego wydania programu "Najważniejsze pytania" będzie prof. Agata Bielik-Robson z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Transmisja od godz. 18:00 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Gościem programu "Najważniejsze pytania" będzie prof. Agata Bielik-Robson
Pozostałe odcinki programu można obejrzeć TUTAJ.
"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej