Prof. Agata Bielik-Robson w "Najważniejszych pytaniach", Oglądaj od 18

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

Czesław Bielecki o Konfederacji Korony Polski: Antysemityzm to jest syfilis

