Prof. Agata Bielik-Robson w "Najważniejszych pytaniach", Oglądaj od 18

Gościem poniedziałkowego wydania programu "Najważniejsze pytania" będzie prof. Agata Bielik-Robson z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Transmisja od godz. 18:00 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Gościem programu "Najważniejsze pytania" będzie prof. Agata Bielik-Robson

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

 

 

