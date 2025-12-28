Zełenski spotkał się z Trumpem. Rozmowy przywódców w Palm Beach

Spotkanie Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego rozpoczeło się z prawie półgodzinnym opóźnieniem. Przed 13:30 (19:30 czasu polskiego) amerykański prezydent wyszedł na spotkanie swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi przed wejściem do posiadłości Mar-A-Lago.

Przez kilka minut przywódcy odpowiadali na pytania dziennikarzy. Trump wskazał, że ukraiński prezydent jest bardzo odważnym człowiekiem, a równie odważny jest jego naród. Stwierdził też, że istnieją "podstawy do zawarcia porozumienia w sprawie Ukrainy", które ma być korzystne dla wszystkich.

Negocjacje na Florydzie. Trump spotkał się z Zełenskim

- Udało nam się rozwiązać osiem wojen, ale ta jest najtrudniejsza - stwierdził Trump, zwracając się do dziennikarzy.

Zdaniem amerykańskiego przywódcy, negocjacje są jednak w ostatecznej fazie. Przyznał, że jeśli się nie powiodą, walki będą trwać jeszcze długo. Ocenił też, że zarówno Ukraina jak i Rosja chcą pokoju. Trump odmówił określenia szczegółów gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, lecz zapewnił że będą one mocne.

Amerykański prezydent zapowiedział, że po zakończeniu spotkania przywódcy rozmawiać będą z europejskimi liderami. Następnie Trump skontaktować ma się z Władimirem Putinem. Zełenski poinformował z kolei, że Ukrainie i USA udało się ustalić 90 proc. planu pokojowego.

O godz. 19:34 zakończyło się spotkanie z dziennikarzami, a przywódcy weszli do wnętrza posiadłości Trumpa, gdzie rozpoczęły się negocjacje. W ślad za nimi ruszyli też reporterzy, jednak wkrótce zostali wyproszeni przez prezydenta USA.

- Myślę, że możecie wyjść coś zjeść. Macie ochotę coś zjeść? A może uznacie to za przekupstwo i napiszecie brzydki artykuł? - mówił do dziennikarzy Trump.

W mediach społecznościowych do Wołodymyra Zełenskiego zwrócił się Donald Tusk. "Powodzenia" - napisał.

Spotkanie Zełenski-Trump. Rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie

Do rozmowy dochodzi tuż przed spotkaniem dotyczącym możliwego porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Jeszcze w sobotę - tuż po jednym z największych rosyjskich ataków powietrznych na ukraińskie miasta - Putin publicznie twierdził, że Ukraina nie wykazuje chęci zakończenia konfliktu. Zagroził, że jeśli Kijów nie zgodzi się na pokojowe rozwiązanie, Rosja zrealizuje swoje cele "drogą zbrojną".

Zełenski przed spotkaniem podawał w wątpliwość, czy plan pokojowy Trumpa zaakceptuje Putin, choć jednocześnie przekonywał, że jeszcze przed końcem roku "można wiele uzgodnić". Zaznaczył też, że 90 proc. kwestii jest już ustalonych.

Prezydent Ukrainy jeszcze w niedzielę odbył też rozmowę z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, a w sobotę rozmawiał z przywódcami państw europejskich, w tym premierem Polski. Podobne połączenie spodziewane jest podczas jego spotkania z Trumpem.

