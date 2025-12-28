Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w sobotę wieczorem do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem - poinformował wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Serhij Kysłyca na platformie X.

ZOBACZ: Putin zaostrza retorykę. Wszystko przed spotkaniem Trump-Zełenski

W niedzielę w rezydencji Trumpa na Florydzie ukraiński przywódca rozmawiać będzie z amerykańskim politykiem na temat planu pokojowego i zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Spotkanie Zełenskiego z Trumpem. Biały Dom poinformował o zmianie

"Dobry wieczór Florydo!" - napisał Kysłyca, dołączając do wpisu zdjęcie samolotu z nazwiskiem prezydenta USA na kadłubie.

Jak poinformował Biały Dom, spotkanie prezydentów USA i Ukrainy w rezydencji Donalda Trumpa na Florydzie odbędzie się dwie godziny wcześniej niż planowano, tj. o godzinie 13:00 czasu lokalnego (19:00 czasu polskiego).

W sobotę w drodze do USA prezydent Ukrainy odwiedził Kanadę, gdzie spotkał się z premierem Markiem Carneyem. Wówczas zapowiedział, że po negocjacjach z Trumpem planuje kontynuację rozmów z europejskimi partnerami oraz premierem Kanady i sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

ZOBACZ: Tusk ogłasza ws. gwarancji dla Ukrainy. "Wszyscy rozmówcy się zgodzili"

"Dziękuję przyjaciołom Ukrainy: Markowi Carneyowi, Emmanuelowi Macronowi, Alexandrowi Stubbowi, Friedrichowi Merzowi, Giorgii Meloni, Mette Frederiksen, Donaldowi Tuskowi, Dickowi Schoofowi, Jonasowi Gahrowi Stoere, Ulfowi Kristerssonowi, Antonio Coście, Ursuli von der Leyen, Markowi Rutte oraz Jonathanowi Powellowi za koordynację i wsparcie. Podczas rozmowy omówiliśmy, na jakim etapie znajduje się obecnie ścieżka dyplomatyczna. Wspólnie przedyskutowaliśmy najważniejsze priorytety. Ukraina docenia całe okazywane jej wsparcie. Jutro, po spotkaniu z prezydentem Trumpem, będziemy kontynuować rozmowę" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

"Potrzebne są silne pozycje zarówno na froncie, jak i w dyplomacji, aby Putin nie mógł manipulować i unikać realnego oraz sprawiedliwego zakończenia wojny. Świat ma wystarczające możliwości, by zagwarantować bezpieczeństwo i pokój. Dziękuję!" - podkreślił Zełenski.

Zełenski zapowiada dalsze rozmowy. "Pełne poparcie"

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przekazał, że podczas wideokonferencji z prezydentem Ukrainy w sobotę przywódcy głównych państw europejskich, Kanady, UE i NATO zapewnili go o "pełnym poparciu" przed jego spotkaniem z Donaldem Trumpem. Premier Włoch Giorgia Meloni mówiła o koniecznej jedności stanowisk.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen na portalu X przed spotkaniem prezydentów USA i Ukrainy podkreśliła, że UE popiera wszelkie inicjatywy prowadzące do sprawiedliwego i trwałego pokoju w Ukrainie, który zachowa suwerenność i integralność terytorialną tego kraju.

ZOBACZ: Zełenski w drodze do USA. Wskazał, czego potrzebuje Ukraina

W środę prezydent Zełenski przedstawił nową 20-punktową propozycję planu pokojowego, opracowaną przez USA, która jest wynikiem konsultacji ze stronami konfliktu. Plan przewiduje m.in. potwierdzenie suwerenności Ukrainy, zamrożenie konfliktu na obecnej linii frontu, pakiet rozwojowy oraz działania na rzecz odbudowy Ukrainy, przyspieszenie procesu zawarcia porozumienia o wolnym handlu między Ukrainą a USA oraz przeprowadzenie przez władze w Kijowie wyborów w najkrótszym możliwym terminie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni