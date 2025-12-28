Zaskakująca scena podczas spotkania na Florydzie. Trump wyprosił dziennikarzy

Po krótkim powitaniu członkowie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji zasiedli do lunchu w głównej jadalni Mar-a-Lago.

W skład zespołu z Kijowa weszli m.in. główni negocjatorzy Rustem Umierow i Andrij Hnatow, minister gospodarki Ołeksij Sobolew i ambasadorka Ukrainy w USA Ołha Stefaniszyna.

ZOBACZ: Zełenski ostrzega przed rozmowami w Moskwie. "To przykrywka"

Po amerykańskiej stronie stołu zasiedli sekretarz stanu Marco Rubio, szef Pentagonu Pete Hegseth, amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine oraz szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles.

Ukraińska delegacja w domu Trumpa. Nietypowa sytuacja na początku lunchu

Tuż po tym, jak rozpoczęła się rozmowa prezydentów, Donald Trump zwrócił się z nietypowym pytaniem do dziennikarzy. - Jesteście głodni? Chcecie coś do zjedzenia, czy potraktujecie to jako łapówkę i nie będziecie pisać uczciwie? - zapytał.

- Zabierz ich na zewnątrz i daj im obiad - powiedział następnie do swojej współpracowniczki. Nagranie z tej sytuacji trafiło do sieci.

Trump told the journalists to go grab a bite outside — and then stayed with the Ukrainian side at a lavish table



The talks will continue behind closed doors. pic.twitter.com/vRIeHcSTsM — NEXTA (@nexta_tv) December 28, 2025

Od tej chwili spotkanie będzie się odbywało bez udziału kamer. Głównym przedmiotem rozmów ma być omawiany 20-punktowy plan pokojowy. Mówi on m.in. o potencjalnym utworzeniu na terytoriach okupowanych Ukrainy w Donbasie "wolnych stref gospodarczych", które stanowiłyby strefę zdemilitaryzowaną.

ZOBACZ: Prezydent USA ocenił Zełenskiego. "Jestem rozczarowany"

Zełenski podkreślał jednak, że do finalizacji planu konieczne jest przeprowadzenie referendum oraz co najmniej 60-dniowe zawieszenie broni. Doradca Putina Jurij Uszakow sugerował, że podczas niedzielnej rozmowy Trump zgodził się jednak z Putinem, że zawieszenie broni "prowadzi jedynie do przedłużenia konfliktu".

