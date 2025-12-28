- Migracja i kwestie związane z napływem nielegalnych migrantów cały czas są tematami, które Polaków niepokoją i nie powiedziałbym, że jest to oderwane od rzeczywistości. Apogeum tego zainteresowania było wcześniej. Ruch Obrony Granic to była realna siła, która zmusiła mojego następcę, obecnego premiera, do zadziałania na granicy zachodniej - mówił w rozmowie z Piotrem Witwickim i Marcinem Fijołkiem były szef rządu Mateusz Morawiecki.

"Jest mistrzem marketingu politycznego". Morawiecki ocenia działania Tuska

Polityk PiS w programie "Polityczny WF z gościem" stwierdził, że Donaldowi Tuskowi udało się "zaopiekować nastojami". - Obecny premier jest mistrzem marketingu politycznego - ocenił polityk PiS.

- Czy tematem udało się do końca zająć? Tego do końca nie wiem, ponieważ o ile kiedy my wprowadziliśmy strefę bez dostępu dla mediów na granicy wschodniej, to dziennikarze oszaleli z wściekłości i byliśmy atakowani godzina po godzinie. Kiedy Donald Tusk zrobił to samo na granicy zachodniej, to jest cisza - zauważył były premier. Na granicy z Niemcami obowiązują obecnie czasowe kontrole, ale nie wprowadzono w tym rejonie strefy buforowej.

"Szeregowy działacz". Morawiecki wprost o Kurskim. W tle spór w PiS

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że w PiS narasta konflikt między zwolennikami Mateusza Morawieckiego a grupą skupioną wokół prezesa Jarosława Kaczyńskiego, szczególnie byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą i politykami z obozu dawnej Suwerennej Polski. Otwarcie byłego premiera krytykuje przede wszystkim były szef TVP Jacek Kurski. Wcześniej w Polsat News były premier deklarował, że nie zamierza tworzyć własnej partii.

- Nasz główny konkurent mnie wziął sobie jako główny obiekt ataku, bo atakuje się tego, kogo się boi najbardziej. Ja mam najwięcej przesłuchań, jestem ciągany po prokuraturach, grafiki z moim wizerunkiem są przedstawiane, a nie innych osób z mojej formacji - którym też się zdarza mnie atakować - bo najprawdopodobniej boją się mnie najmocniej, co mnie jeszcze bardziej nagrzewa do działania - podkreślał Morawiecki.

- Główna ekipa wzięła mnie na celownik jako główny cel swojego ataku. Lekko się przy tym uśmiecham, bo tylko mnie to zagrzewa do boju. Natomiast moje doświadczenie międzynarodowe, moje kompetencja, także pamięć o dobrych czasach Prawa i Sprawiedliwości wraca do ludzi - mówił polityk.

Morawiecki pytany był także wprost o spór z Jackiem Kurskim. - Dlaczego mam komentować słowa szeregowego działacza Prawa i Sprawiedliwości, który z drugiego miejsca, z wielką kampanią, gigantyczny budżetem osiąga szósty wynik? Nasi wyborcy, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości pokazali co o nim myślą i spuszczę zasłonę milczenia nad tym w szczególności dlatego, że jesteśmy po światach a przed nowym rokiem - stwierdził były premier.

